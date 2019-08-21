樹癌褐根病入侵基隆七堵農場 多株逾30年楓樹枯死

2019-08-21 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



有樹癌之稱的褐根病入侵基隆市七堵瑪陵山區，芳裕農場近日有多株樹齡逾30年的楓樹染褐根病枯死，業者希望市府協助，議員張耿輝今天下午會同市府產業發展處長林青海現勘，林青海表示，將向農委會爭取經費及技術支援，盡力協助處理，避免漫延開來。

議員張耿輝表示，褐根病是很嚴重的樹癌，屬公共防疫範疇，一般業者並沒有足夠能力及資源處理，七堵區正在發展休閒農業，相關單位不能坐視不理，中央及地方政府應積極介入協助防堵疫情擴散，任由業者自己想辦法。目前七堵樹木死了不少，中央農委會、基隆市政府應該主動協助地方政府迅速做防範措施。

芳裕農場業者楊美智說，一開始是1、2棵，但後來越來越多，近10個月來已有楓樹、肉桂等不同樹種10多株枯死，她向市府反映，但市府說私人土地要自費處理，只好自行噴藥，但還是持續枯死，擔心褐根病傳染開來，希望市府協助。