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樹癌褐根病入侵基隆七堵農場 多株逾30年楓樹枯死

2019-08-21 21:26聯合報 記者游明煌╱即時報導

有樹癌之稱的褐根病入侵基隆市七堵瑪陵山區，芳裕農場近日有多株樹齡逾30年的楓樹染褐根病枯死，業者希望市府協助，議員張耿輝今天下午會同市府產業發展處長林青海現勘，林青海表示，將向農委會爭取經費及技術支援，盡力協助處理，避免漫延開來。

議員張耿輝表示，褐根病是很嚴重的樹癌，屬公共防疫範疇，一般業者並沒有足夠能力及資源處理，七堵區正在發展休閒農業，相關單位不能坐視不理，中央及地方政府應積極介入協助防堵疫情擴散，任由業者自己想辦法。目前七堵樹木死了不少，中央農委會、基隆市政府應該主動協助地方政府迅速做防範措施。

芳裕農場業者楊美智說，一開始是1、2棵，但後來越來越多，近10個月來已有楓樹、肉桂等不同樹種10多株枯死，她向市府反映，但市府說私人土地要自費處理，只好自行噴藥，但還是持續枯死，擔心褐根病傳染開來，希望市府協助。

市府產業發展處長林青海表示，褐根病以行道樹較容易感染，染病後會從根部腐壞枯死，目前基隆雖有危害但未達急性疫情需要中央介入的程度，經統計目前公共區域有30多株感染，都已完成處理，市府會向農委會爭取經費，並盡力提供地方協助處理疫情。

有樹癌之稱的褐根病入侵基隆市七堵瑪陵山區。圖／議員張耿輝提供
有樹癌之稱的褐根病入侵基隆市七堵瑪陵山區。圖／議員張耿輝提供
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有樹癌之稱的褐根病入侵基隆市七堵瑪陵山區。圖／議員張耿輝提供
有樹癌之稱的褐根病入侵基隆市七堵瑪陵山區。圖／議員張耿輝提供
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有樹癌之稱的褐根病入侵基隆市七堵瑪陵山區。圖／議員張耿輝提供
有樹癌之稱的褐根病入侵基隆市七堵瑪陵山區。圖／議員張耿輝提供
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疫情農委會基隆

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