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劉櫂豪爭取前瞻補助 台東泰源山區15戶明年有自來水用

2019-08-21 16:38聯合報 記者羅紹平╱即時報導

水利署副總工程司林元鵬（右）允諾泰源中興段山區聚落自來水接管工程，將優先列入前瞻...
水利署副總工程司林元鵬（右）允諾泰源中興段山區聚落自來水接管工程，將優先列入前瞻基礎建設經費補助。圖／劉櫂豪提供
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台東縣東河鄉泰源村中興地段因位處偏遠山區，當地聚落共15戶人家距自來水輸水幹線較遠，接管經費龐大，住戶數十年來都是使用山泉水，在立委劉櫂豪協助下，自來水公司決定運用前瞻基礎建設經費900萬元為當地民眾接管，不久將來，讓山區15人家有自來水可用。

劉櫂豪今天邀集水利署副總工程司林元鵬、台灣自來水公司第十區管理處處長李慶興、東河鄉鄉長葉啟伸、代表會主席鄭志昌、尚德村村長陳其清、泰源村村長吳占勝等人，前往東河鄉泰源村中興段部落會勘無自來水改善情形。

東河鄉泰源村目前供水普及率僅60.84%，其中居住在中興一帶居民約15戶，因住戶分散、距自來水幹管較遠、接管經費龐大而無自來水可用，故平常需自行引接數公里遙的山澗水使用，一遇颱風濁度太高或久日不雨，日常用水即出現問題

水公司第十區管理處處長李慶興表示，初步規劃管線工程所需經費約900萬元；水利署副總工程司林元鵬允諾本案會列入「前瞻基礎建設─無自來水地區供水改善計畫」優先辦理，預定明年可完工通水。

劉櫂豪指出，因用戶戶外線同時有補助，中低收入戶及普及率較低村里，20公尺長度內，施工費全額由水利署及縣政府相關計畫補助，希望當地民眾踴躍提出申請，並使用穩定安全的自來水。

得知將有自來水，當地1位老阿嬤開心的向劉櫂豪（左）致謝。圖／劉櫂豪提供
得知將有自來水，當地1位老阿嬤開心的向劉櫂豪（左）致謝。圖／劉櫂豪提供
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水利署前瞻基礎建設

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