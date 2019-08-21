親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

釋憲前夕：從社會國原則鳥瞰年金改革與憲法解釋

謝忻神隱70天後暴瘦現身 一開口就哽咽道歉

通樂！這條幹道挖補6年被罵爆 終於要完工鋪平了

2019-08-21 15:41聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭縣內外用路人經過蘭陽橋頭的中正路，總發現長年施工挖埋，因工程占據路寬造成塞車。這條最被罵爆的主幹道之前是挖埋自來水管線，後來是進行汙水下水道。今年初縣政府改善工法積極趕工，終於宣布提早半年完工；今天鋪設柏油，明後天就可以還給民眾一條平坦順暢的道路。

宜蘭最被抱怨的一條道路位於五結中正路一段到三段，用路人不解，為何南北重要幹道的中正路開挖施工多年未回填，光短短200多公尺開挖3處，占用一線道路，每天上下班車流湧入，阻礙交通，假日更難行；經常有網友在臉書抱罵這條路，底下一長串留言，還有學生說「我念國中時它就在挖，現在念大學了，還在挖」，每次回家經過這裡都塞車。

眾人把據矛頭指向縣政府施工，其實這段路最早是花了3年時間挖埋自來水管線，106年初才是縣政府施作汙水下水道。但因這裡早年是蘭陽溪舊河道，屬於沙土與礫石塊交摻的複合性地盤，使用施工機能不同，而且底下巨木及雜物多，造成機頭推進困難，一旦挖到大木頭不能馬上抽出，恐將坍方，工程困難度高。

今年初縣府秘書長林茂盛邀請下水道協會等施工專家共同把脈，修改工法，最近半年來施工順利，比原本與承包廠簽訂年底完工契約，提早半年完工。這段趕工期間，施工人員在地下十幾公尺施設汙水下水道，狹窄空間的危險性高，縣府也十分感謝承包商努力配合。

宜蘭縣最被爆罵的五結中正路工程終於完工了，今天鋪設柏油，明後天就可以還給大家一條...
宜蘭縣最被爆罵的五結中正路工程終於完工了，今天鋪設柏油，明後天就可以還給大家一條平坦順暢的道路。圖／縣府提供
分享
之前施工佔據路面的情形，只剩下一個車道可以通行。 本報資料照／記者戴永華攝影
之前施工佔據路面的情形，只剩下一個車道可以通行。 本報資料照／記者戴永華攝影
分享

塞車蘭陽溪

相關新聞

台東新興產業 賣釋迦花雄蕊年可賺上千萬

2019-08-21 14:22

日知名咖啡老董 到台東尋爺爺種的百年咖啡樹

2019-08-21 14:20

蕭美琴參選 藍營黃啟嘉：好的對手是對我的尊重

2019-08-21 14:09

基隆南榮公墓樹葬區 今年10月啟用

2019-08-21 12:54

日咖啡公司董座來台尋根 東河百年咖啡樹牽引台日友誼

2019-08-21 11:51

頭城休閒農場推循環農業示範 讓蜜蜂住高級旅館

2019-08-21 07:48

想不到的新興產業 釋迦花雄蕊也能賣錢商機年逾千萬

2019-08-21 07:43

106歲大善人愛熱鬧 遺言要「風光告別」

2019-08-20 23:53

基隆公車漲價？林右昌：非常敏感

2019-08-20 23:31

基隆單身、婚育租金補貼 391戶名額9月2日受理申請

2019-08-20 22:47

披戰袍爭取連任有譜 花蓮綠委蕭美琴明天公開說明

2019-08-20 19:04

愛心實物銀行農曆7月進帳 昇恆昌捐贈普度供品

2019-08-20 18:41

影／台東大目釋迦評鑑易學義奪果王 去年冠軍是他哥

2019-08-20 17:08

用照片訴說城市動人故事 宜蘭市舉辦「悅讀」攝影賽

2019-08-20 15:16

基隆40家業者入圍特色伴手禮 網路票選有好禮

2019-08-20 15:10

免費空氣負離子吸到飽 五峰旗最上層瀑布9月開放

2019-08-20 14:47

為啟用焚化廠爭取民意支持 饒慶鈴今給台東市民一封信

2019-08-20 11:28

普度送愛心 中華紙槳捐供品物資給畢士大教養院

2019-08-20 11:01

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

花蓮水上摩托車無坡道下水救援 立委會勘化仁海堤

2019-08-20 15:04

漲基隆公車票價改善虧損11億？林右昌：談票價非常敏感

2019-08-20 12:03
看更多

熱門文章

撿到寶！金門清潔隊清理垃圾 意外發現200多年古契約

2019-08-20 17:17

王世堅成2020遺珠之憾？ 柯文哲酸：不選，全台都失望

2019-08-21 11:56

這地點管制35年開放後爆紅 辯「誤闖」這招沒用了

2019-08-20 18:22

秒殺的竹縣單身聯誼來了！ 最大獎是雙人機票

2019-08-21 10:49

影／國道1號基隆汐止每日必塞 基隆河解禁啟動拓寬可行性

2019-08-20 17:47

想不到的新興產業 釋迦花雄蕊也能賣錢商機年逾千萬

2019-08-21 07:43

明年底拆中博高架橋 林佳龍：中央地方紓解交通黑暗期

2019-08-21 00:26

王惠美取經英國輕軌 彰化捷運預計明年提交通部審查

2019-08-20 18:56

許淑華盼和民眾黨合作 柯文哲連講三次：新潮流了不起

2019-08-21 11:53

瀑布滑草場釀意外 侯友宜：同仁面對解決是好事

2019-08-21 10:58

桃園八德永豐南路破大洞交管中 疑護岸淘空惹禍

2019-08-21 09:24

神轎大師的一塊舊匾 重牽桃園北港40年前情誼

2019-08-21 07:44

國道外包商倒油汙入台北水源特定區 險汙染民生用水

2019-08-20 16:31

披戰袍爭取連任有譜 花蓮綠委蕭美琴明天公開說明

2019-08-20 19:04

迪化街的權貴子弟？鄭運鵬：請阿公及父親包涵保佑

2019-08-21 10:59

雲林縣廚餘再利用全國模範生 堆肥免費送

2019-08-21 12:53

新北捷運環狀線年底通車 2022年完成「一環二線」

2019-08-21 14:09

106歲大善人愛熱鬧 遺言要「風光告別」

2019-08-20 23:53

民進黨前議員王金山退黨選立委 主委：已取消黨員資格

2019-08-20 16:42

日咖啡公司董座來台尋根 東河百年咖啡樹牽引台日友誼

2019-08-21 11:51

影／台東大目釋迦評鑑易學義奪果王 去年冠軍是他哥

2019-08-20 17:08

影／台鐵大肚站無障礙坡道太折騰 2老婦邊走邊喘

2019-08-20 17:24

民進黨南投縣立委第二選區 水里鄉長陳癸佑出線

2019-08-20 18:15

反台南鐵路地下化會長陳致曉 宣布參選立委

2019-08-20 17:05

颱風「白鹿」將形成 侯友宜：當做會侵台先準備

2019-08-21 11:28

你家地籍清查了嗎？屏縣：還有5億元價金沒人領

2019-08-21 15:25

台中自行車道體檢 3地將設驛站

2019-08-20 23:57

去溪頭替代路有譜 靖山農​路​拓寬趕年底開工

2019-08-21 00:06

校園飄散牛肉麵香？ 原來是金門縣府辦酒糟牛肉麵發表會

2019-08-20 19:07

海砂屋公寓 地板塌落變「樓中樓」

2019-08-20 23:32

竹東稻米達人賽 彭信晃4度奪冠

2019-08-20 18:20

影／中橫79k新佳陽段連8天夜間封閉 白天管制機動放行

2019-08-20 17:54

頭城休閒農場推循環農業示範 讓蜜蜂住高級旅館

2019-08-21 07:48

立委艱困選區徵召 高嘉瑜：能集結第三勢力

2019-08-21 14:05

台電遭批選邊站？ 他爆圍牆邊才豎選舉看板就被拆

2019-08-20 18:07

農委會公告台南0812農損現金救助 21至30日受理申請

2019-08-20 23:22

蕭美琴參選 藍營黃啟嘉：好的對手是對我的尊重

2019-08-21 14:09

交通黑暗期將臨 高雄火車站商圈剉咧等

2019-08-20 23:02

紓解台灣大道 市政路延伸分段完成

2019-08-21 00:00

台南車禍多 市長要去汙名

2019-08-20 23:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top