通樂！這條幹道挖補6年被罵爆 終於要完工鋪平了

2019-08-21 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣內外用路人經過蘭陽橋頭的中正路，總發現長年施工挖埋，因工程占據路寬造成塞車。這條最被罵爆的主幹道之前是挖埋自來水管線，後來是進行汙水下水道。今年初縣政府改善工法積極趕工，終於宣布提早半年完工；今天鋪設柏油，明後天就可以還給民眾一條平坦順暢的道路。

宜蘭最被抱怨的一條道路位於五結中正路一段到三段，用路人不解，為何南北重要幹道的中正路開挖施工多年未回填，光短短200多公尺開挖3處，占用一線道路，每天上下班車流湧入，阻礙交通，假日更難行；經常有網友在臉書抱罵這條路，底下一長串留言，還有學生說「我念國中時它就在挖，現在念大學了，還在挖」，每次回家經過這裡都塞車。

眾人把據矛頭指向縣政府施工，其實這段路最早是花了3年時間挖埋自來水管線，106年初才是縣政府施作汙水下水道。但因這裡早年是蘭陽溪舊河道，屬於沙土與礫石塊交摻的複合性地盤，使用施工機能不同，而且底下巨木及雜物多，造成機頭推進困難，一旦挖到大木頭不能馬上抽出，恐將坍方，工程困難度高。