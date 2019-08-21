基隆南榮公墓樹葬區 今年10月啟用

2019-08-21 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市慎終追遠秋祭大典今天上午在南榮公墓納骨塔前舉行，市長林右昌率領各處局首長參加，和市民表達對先人最虔誠的敬意，林右昌並報告墓區環境整建及服務品質提升工作進度，樹葬區預計在10月啟用，納骨塔預計在年底前完成選址，接著進行規劃設計，希望在他的任期內能夠完成新的納骨塔提供服務。

秋祭大典由林右昌擔任主祭，各處局主管陪祭，儀式依序上香、獻花、獻果、獻酒、行三鞠躬禮及朗讀祝禱文；在儀式結束後，林右昌巡視周邊環境，慰勉他們辛苦執勤，並向參與祭祀及等候接駁公車的市民朋友致意。

林右昌說，慎終追遠是國人傳統文化，市府對於南榮墓區的環境整建跟服務品質也一直相當重視，現在電子輓聯已經在所有禮廳全面啟用，另外為了提供市民多元環保的選擇，樹葬區也預計在10月份啟用，至於納骨塔預計在年底前完成選址，接著進行規劃設計，希望在他的任期內能夠有新的納骨塔服務大家。