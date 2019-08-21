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日咖啡公司董座來台尋根 東河百年咖啡樹牽引台日友誼

2019-08-21 11:51聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣東河鄉一棵百年咖啡樹，牽引台日友誼， 日本知名上市咖啡公司Key董座柴田‧裕3年前來台尋根，在東河鄉北源山區找到一棵可能是爺爺柴田文次種下的百年咖啡樹，今天他上午再到原地立碑紀念。

來自日本東京都港區的日本知名上市咖啡公司Key董事長柴田‧裕，今天上午台東縣東河鄉北源山區，與東河鄉長葉啟伸、台東縣長饒慶鈴及議員高美珠等，為一棵百年老咖啡樹紀念碑揭牌。

柴田‧裕說，Key是家族企業，從他爺爺柴田文次年輕時就經營咖啡事業，日本政府因台灣位處亞熱帶，經緯度及氣候適合種咖啡，因此在1910年代就鼓勵日本人來台灣種咖啡，當年東河鄉北源山區就是其中一個點，也是他爺爺在台咖啡會社所屬的咖啡園，這棵百年咖啡樹可能是他爺爺種的，也可能是工人種的，這株樹根已長出樹瘤的咖啡樹，距今樹齡已有百年。

柴田‧裕說，爺爺在他9歲時就去世，他沒聽過爺爺提及在東河種咖啡的事，這段往事是成長過程中，聽父母及家族長輩轉述，因而他在3年前特別到東河懷舊尋根，尋找他爺爺昔日的咖啡園，物換星移，當年的咖啡園已不存在，但還是被他找到這棵百年咖啡樹，他欣喜異常，也前往東河鄉公所拜會，並說出這段故事，促成今天的立碑。

東河鄉長葉啟伸表示，早年聽長輩說北源當地舊稱是「咖啡園」，但因鄉民都改種文旦、香丁等作物，咖啡樹早已不見，直到柴田‧裕來，才知北源山區竟有棵百年咖啡樹。

柴田‧裕說，他很期待北源再次復振咖啡 產業，他會採購北源的咖啡，行銷到日本各地，讓日本人可以品嘗到東河北源咖啡的濃香醇厚。

柴田‧裕在可能是已故爺爺種下的百年咖啡樹前留像。記者羅紹平／攝影
柴田‧裕在可能是已故爺爺種下的百年咖啡樹前留像。記者羅紹平／攝影
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這棵長了樹瘤的咖啡樹估計樹齡已有百年。記者羅紹平／攝影
這棵長了樹瘤的咖啡樹估計樹齡已有百年。記者羅紹平／攝影
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咖啡台東饒慶鈴

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