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特地加開場次 弱勢院童體驗小小海巡

2019-08-21 11:49聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

海巡署從8月7日起，舉辦4場次「小小海巡體驗營」活動，家長報名踴躍，場場爆滿、一位難求！為照顧弱勢，海巡署特地在21日加開一場公益場次，讓海巡署同仁在專業領域及公務外，能實際參與社會公益。

海巡署這次特別邀請台北市私立義光育幼院及社團法人台灣關愛之家協會等2家共23位院童，另外還有海巡署部分同仁適齡子女共同參與。希望藉由各項闖關活動及團隊合作，讓弱勢院童對海巡工作能有初步的了解，並感受政府更多的關懷；同時，也藉此安排，讓同仁子女提早對社會弱勢有更多了解、互動與交流。

關愛之家帶隊老師表示，感謝海巡署這次安排，使院生能夠參與如此特別的活動，並認知到海巡平時工作的辛勞以及對海洋環境保護及生態保育的重要性。海巡署同仁指出，這次活動別具意義，不僅可以讓子女了解父母平時的工作內容，更可以透過實際操演，學習自我防衛、防溺救生以及環境保育的概念。

署長陳國恩表示，每位院生都是具發展潛力的種子，只是需要社會更多的關懷與重視。社福團體如同汪洋中的一條船，而公務機關除了本職任務以外，更應擔起支持社會公益的義務，並盡其所能主動將觸角延伸，成為一輪明月，為他們指引方向、給予援助。

海巡署小小體驗營活動，邀請弱勢團體參加。圖/記者廖炳棋翻攝
海巡署小小體驗營活動，邀請弱勢團體參加。圖/記者廖炳棋翻攝
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海巡署小小體驗營活動，邀請弱勢團體參加。圖/記者廖炳棋翻攝
海巡署小小體驗營活動，邀請弱勢團體參加。圖/記者廖炳棋翻攝
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海巡署小小體驗營活動，邀請弱勢團體參加。圖/記者廖炳棋翻攝
海巡署小小體驗營活動，邀請弱勢團體參加。圖/記者廖炳棋翻攝
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海巡署育幼院

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