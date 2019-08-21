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頭城休閒農場推循環農業示範 讓蜜蜂住高級旅館

2019-08-21 07:48聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭頭城休閒農場占地面積百餘公頃，大約是4個中正紀念堂大，園區自然生態豐富，被農委會花蓮農改場選定做為推動「循環農業」的示範農場，20日舉辦觀摩活動，園區的蜜蜂旅館、草毯都是打造生態循環的亮點。

農委會花蓮農改場邀請其他分場人員與農民觀摩頭城農場，推動循環農業的現況。「循環農業」是把資源利用效率發揮到極大化，並結合物質再生技術，達到廢棄物減量的生產模式。花蓮農改場場長杜麗華表示，頭城休閒農場是一座重視自然生態的永續農場，與他們要推動計畫契合，這次合作推動循環園區示範，包括農業循環、食物循環與生態循環三大面相，期盼民眾了解生活周遭的廢棄物再利用，可以成為資源。

頭城農場經理江富美表示，在農業循環部分，園區每天都有很多枯枝倒木，有些做為裝置藝術、有些當成柴燒窯的燃料，另外配合農改場導入「生物炭」技術，枯枝倒木燒過的生物炭可以用來做為除臭、盆栽體驗及土壤改良等用途。

農場也栽種綠籬「草毯」，營造有益昆蟲的棲息環境。江富美說，各種植物草毯，他們可以在10分鐘內使用網子捕捉到30種昆蟲，野花野草吸引蜜蜂與蝴蝶，增加授粉機會。

最有趣的是「蜂旅館」裡的獨居蜂，戶外植物花朵提供良好居住環境及蜜源，獨居蜂可以獵食毛毛蟲，並協助授粉功能，形成活躍的農業生態循環。農場還有廚餘處理機可以把廚餘變堆肥，肥料用於園區農作及園藝作物，做到減廢又環保。

宜蘭頭城休閒農場面積廣達百餘公頃，花蓮農改場選在這裡推動循環農業的示範農場。 記...
宜蘭頭城休閒農場面積廣達百餘公頃，花蓮農改場選在這裡推動循環農業的示範農場。 記者戴永華/攝影
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頭城休閒農場為了生態循環所打造的「蜜蜂旅館」，每間都是獨居房。記者戴永華/攝影
頭城休閒農場為了生態循環所打造的「蜜蜂旅館」，每間都是獨居房。記者戴永華/攝影
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頭城休閒農場為了生態循環所打造的「蜜蜂旅館」，每間都是獨居房。記者戴永華/攝影
頭城休閒農場為了生態循環所打造的「蜜蜂旅館」，每間都是獨居房。記者戴永華/攝影
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農改場獨居農委會

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