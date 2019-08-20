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106歲大善人愛熱鬧 遺言要「風光告別」

2019-08-20 23:53聯合報 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭106歲人瑞吳文魁，平常都還能夠閱讀報章雜誌。 圖／家屬提供
宜蘭106歲人瑞吳文魁，平常都還能夠閱讀報章雜誌。 圖／家屬提供
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宜蘭人瑞吳文魁日前往生，享壽106歲，是縣內年紀第二大的男性人瑞。他早年賣魚賺錢捐助孤兒院，一生行善，最近半年身體退化經常進出加護病房，走前特別交代孫子女告別式要辦得「風風光光」。

很多人瑞上了百歲因身體機能退化，耳不聰、目不明，但是吳文魁直到往生前，腦筋都還很清楚，雖有些重聽，但是視力不錯，還能閱讀報章雜誌。他晚年住進員山榮民醫院護理之家，據護理人員表示，吳文魁是一位美食主義者，幾年前還會自己料理煮三餐美味。

縣府社會處表示，宜蘭百歲以上人瑞約90人，之前最年長的一位人瑞是黃欽河111歲，總統蔡英文還曾來幫他過生日，幾年前走了；至於吳文魁出生於民國3年，是縣內年紀第二大的男人瑞，全縣最年長者是民國元年出生。

吳文魁家屬表示，阿公以前是市場賣魚盤商，只要知道哪個孤兒院缺錢，哪裡有窮苦人家，都會慷慨捐助，也被稱為「大善人」。吳文魁生前也常說，他幫助弱勢貧窮，內心很高興，所以「老大公」看到知道也會造福他，這也是他生意做得順利的原因。

孫子吳齊森說，阿公與人和善，喜歡熱鬧，交代他們要把後事辦得風風光光。告別式訂於9月3日上午，當天縣政府、榮服處及立委都會親自或派專人來送這位長輩最後一程。

人瑞告別式榮民

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