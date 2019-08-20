爭取水上摩托車救援下水坡道 九河局點頭

2019-08-20 20:25 中央社 花蓮縣20日電



考量民間水上救難團體沒有下水坡道，民進黨立委蕭美琴今邀集相關單位到花蓮吉安鄉化仁海堤會勘，盼能興建坡道讓水上摩托車下水更方便，水利署第九河川局允諾會配合辦理。

蕭美琴指出，花蓮許多水上救難志工團體，會配合相關單位出動海上救援，雖有訓練水域，因沒有合適的海邊坡道，下水過程耗時，也會影響救援黃金時間，但因下水點需避開管制的港區範圍，花蓮溪出海口左岸的化仁海堤是相對接近的位置。

蕭美琴表示，海邊坡道整修，除了救生器能在緊急救難、平時訓練能更方便下水，讓其他海上休閒活動器具如獨木舟、帆船也可使用下水坡道。

花蓮縣水上摩托車協會理事長林信吉接受中央社記者訪問指出，協會共有32名成員參與民間水上救援訓練，但花蓮境內沒有專為水上摩托車設置的下水點，目前都暫時以化仁海堤旁的出海口為下水點訓練。

林信吉表示，下水位置靠近花蓮溪出海口，土質鬆軟、水深較不穩定，過去用拖曳車拉到岸邊，也容易「刁車」，若能平整下水坡道，就能縮短前置準備時間，期盼未來能有更多下水點選擇。

林信吉以新北市為例，當地與業者協調，在鼻頭角龍洞設駐點，需要救援隨時可以出海，也不影響業者經營水上活動，去年花蓮水上協會往返石垣島，還得要用吊掛方式下海，相對不方便。

九河局長謝明昌說，化仁海堤位在九河局管轄範圍，若民間救援團體有下水需求，只要在法律許可範圍內，都願意協助整平下水坡道。