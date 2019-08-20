親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

被控密醫提告敗訴！他列七大罪狀控法院有道理嗎？

這地點管制35年開放後爆紅 辯「誤闖」這招沒用了

爭取水上摩托車救援下水坡道 九河局點頭

2019-08-20 20:25中央社 花蓮縣20日電

考量民間水上救難團體沒有下水坡道，民進黨立委蕭美琴今邀集相關單位到花蓮吉安鄉化仁海堤會勘，盼能興建坡道讓水上摩托車下水更方便，水利署第九河川局允諾會配合辦理。

蕭美琴指出，花蓮許多水上救難志工團體，會配合相關單位出動海上救援，雖有訓練水域，因沒有合適的海邊坡道，下水過程耗時，也會影響救援黃金時間，但因下水點需避開管制的港區範圍，花蓮溪出海口左岸的化仁海堤是相對接近的位置。

蕭美琴表示，海邊坡道整修，除了救生器能在緊急救難、平時訓練能更方便下水，讓其他海上休閒活動器具如獨木舟、帆船也可使用下水坡道。

花蓮縣水上摩托車協會理事長林信吉接受中央社記者訪問指出，協會共有32名成員參與民間水上救援訓練，但花蓮境內沒有專為水上摩托車設置的下水點，目前都暫時以化仁海堤旁的出海口為下水點訓練。

林信吉表示，下水位置靠近花蓮溪出海口，土質鬆軟、水深較不穩定，過去用拖曳車拉到岸邊，也容易「刁車」，若能平整下水坡道，就能縮短前置準備時間，期盼未來能有更多下水點選擇。

林信吉以新北市為例，當地與業者協調，在鼻頭角龍洞設駐點，需要救援隨時可以出海，也不影響業者經營水上活動，去年花蓮水上協會往返石垣島，還得要用吊掛方式下海，相對不方便。

九河局長謝明昌說，化仁海堤位在九河局管轄範圍，若民間救援團體有下水需求，只要在法律許可範圍內，都願意協助整平下水坡道。

蕭美琴民進黨

相關新聞

影／台東大目釋迦評鑑易學義奪果王 去年冠軍是他哥

2019-08-20 17:08

基隆40家業者入圍特色伴手禮 網路票選有好禮

2019-08-20 15:10

花蓮水上摩托車無坡道下水救援 立委會勘化仁海堤

2019-08-20 15:04

免費空氣負離子吸到飽 五峰旗最上層瀑布9月開放

2019-08-20 14:47

漲基隆公車票價改善虧損11億？林右昌：談票價非常敏感

2019-08-20 12:03

為啟用焚化廠爭取民意支持 饒慶鈴今給台東市民一封信

2019-08-20 11:28

台東擬啟動焚化爐 饒慶鈴公開信承諾「不達標準絕不啟用」

2019-08-20 11:26

普度送愛心 中華紙槳捐供品物資給畢士大教養院

2019-08-20 11:01

林右昌車上批公文 前機要秀照片：好市長不是只靠顏值

2019-08-20 09:46

急尋票號…宜蘭童玩節汽車得主 只等你7天

2019-08-19 23:18

首創便民政策…花岡山遺址蓋屋 縣府出資救文物

2019-08-19 23:13

午餐提早發包 台東學生安心吃

2019-08-19 23:08

普度酒攤多 基隆明起連3天路檢

2019-08-19 22:33

花蓮門諾醫院薄柔纜醫師辭世 前秘書讚貼心的聖人

2019-08-19 19:32

是你嗎？童玩節票根抽出大獎 中獎遊客還未現身

2019-08-19 18:30

影／公車處負債11億被罵賠錢貨 林右昌道出不民營化原因

2019-08-19 18:23

任內興建消防分隊首例 林右昌：打造執勤訓練防災據點

2019-08-19 16:06

獲馬英九讚英勇的花蓮縣議員將入監 選委會3個月內補選

2019-08-19 16:00

你投保、郵局做公益 宜蘭郵局捐白米挹注物資銀行

2019-08-19 15:57

在地音樂人表演舞台 唱秋音樂祭24日登場

2019-08-19 15:31

宜蘭橋將拆 地方文史工作者盼保留4座橋頭碑

2019-08-19 14:57

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

單車奧客嗆聲「弄掉你」 台鐵副站長霸氣拒載

2019-08-20 09:32

撿到寶！金門清潔隊清理垃圾 意外發現200多年古契約

2019-08-20 17:17

去溪頭替代道路有解了！林明溱：以市價徵收

2019-08-20 13:33

轟隆！桃園海砂屋廚房頂全塌3、4樓變「樓中樓」 社區憂都更無期

2019-08-20 11:19

立足新營30年！曾是捷安特全國前十大車行 招牌不保

2019-08-20 15:38

台南市刑警鐵漢殞落 親友祝福他一路好走

2019-08-20 15:11

彰化市9月起試辦 垃圾車夜間定點定時收垃圾

2019-08-20 13:57

義民節今天獻祭神豬 動保團體抗議：比賽虐待動物

2019-08-20 12:49

漲基隆公車票價改善虧損11億？林右昌：談票價非常敏感

2019-08-20 12:03

這地點管制35年開放後爆紅 辯「誤闖」這招沒用了

2019-08-20 18:22

中市今起10區停水23至46小時 市府設臨時取水站

2019-08-20 12:13

影／國道1號基隆汐止每日必塞 基隆河解禁啟動拓寬可行性

2019-08-20 17:47

高雄捷運廁所驚見校友團罷韓貼紙 署名高中：遭冒名

2019-08-19 20:42

中壢區中元慶典 水燈排遶境場面浩大

2019-08-19 20:50

林右昌車上批公文 前機要秀照片：好市長不是只靠顏值

2019-08-20 09:46

新北八里樂山教養院生做蛋黃酥 提早慶中秋

2019-08-19 22:22

前朝多項建設喊停？ 彰縣府澄清

2019-08-19 23:26

老舊館所長出榕樹 學者：要保存老屋就應先移樹

2019-08-20 07:39

台南古蹟門前 鋪磚「補丁」挨批

2019-08-19 23:43

柯文哲爆氣 斥局處拆違建消極

2019-08-19 23:01

國道外包商倒油汙入台北水源特定區 險汙染民生用水

2019-08-20 16:31

雙北超商、咖啡連鎖店騎樓禁菸 九月開罰

2019-08-19 23:01

為啟用焚化廠爭取民意支持 饒慶鈴今給台東市民一封信

2019-08-20 11:28

高市電動公車冠全國 韓國瑜：2030市區公車全面電動化

2019-08-20 10:47

免費空氣負離子吸到飽 五峰旗最上層瀑布9月開放

2019-08-20 14:47

淨溪十年仍有垃圾 三峽民間推舊衣改環保袋 A借B還

2019-08-20 12:35

民進黨前議員王金山退黨選立委 主委：已取消黨員資格

2019-08-20 16:42

三鶯線進度33% 侯友宜慰勉捷運英雄

2019-08-19 22:37

傳拆台中連儂牆？中市府：不拆也不罰

2019-08-20 15:32

煙波大飯店台南館開幕 9月試營運

2019-08-19 23:28

新竹市幸福好孕寶寶抓周活動報名 限額100名要搶快

2019-08-20 10:30

反台南鐵路地下化會長陳致曉 宣布參選立委

2019-08-20 17:05

影／2019世界搏茶會 下月在最美農會分部穀倉舉辦

2019-08-19 22:23

評小林滅村挨陳菊告 費鴻泰：主政者要有一點雅量

2019-08-20 13:18

基隆40家業者入圍特色伴手禮 網路票選有好禮

2019-08-20 15:10

醫糾纏訟3年 醫師修法律開課

2019-08-19 23:29

民進黨南投縣立委第二選區 水里鄉長陳癸佑出線

2019-08-20 18:15

影／台東大目釋迦評鑑易學義奪果王 去年冠軍是他哥

2019-08-20 17:08

竹市國際風箏節 周末登場

2019-08-19 23:49

活化老穀倉 下月來「嘉」找茶

2019-08-19 23:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top