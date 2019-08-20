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台南教產工會請專家指導幼教師造型氣球 精進幼教技巧

2019-08-20 18:16聯合報 記者周宗禎╱即時報導

臺南市教育產業工會與臺南市教師會，為促進會員專業、精進教學能力，今天在工會舉辦「造型氣球工作坊---談氣球在幼兒教育上的運用」，請來專家講解，課程有趣吸引許多幼教師參與。

工會幼委會特地在開學前邀請氣球造型專家氣球哈妮黃小琪老師，來教大家摺出各式造型氣球。這也是工會幼委會第一次在工會舉辦研習，工會理事長侯俊良勉勵大家一起努力，教學上更加精進，形塑專業形象。

黃小琪首先提供老師們購買氣球建議，讓老師們知道如何購買材料，並運用在教學上。課程中學習多款快速完成又深受孩子喜愛的氣球造型，有熊大、角落生物、蜻蜓、蘋果、Hello Kitty、貴賓狗和弓箭。

黃小琪更加碼教了場地佈置的禮物和花，與很多進階技巧，對之後老師們自學造型氣球會有很大幫助。

主辦單位表示，簡單的氣球就能摺出各種造型，讓人感到驚奇與讚嘆，這種瞬間吸睛的特性，能夠緊緊吸引住幼兒的注意力，如何運用造型氣球吸引目光並提升教學成效，受到幼教老師們關注。

參與老師說，幼教老師是孩子生命中第一位老師，需要專業、滿滿的愛與耐心，開學前為準備好迎接孩子入園，除認真準備開學事宜，也積極投入精進教學的研習活動。

工會請來專家黃小琪指導幼教老師製作造型氣球。圖/工會提供
工會請來專家黃小琪指導幼教老師製作造型氣球。圖/工會提供
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工會請來專家黃小琪指導幼教老師製作造型氣球。圖/工會提供
工會請來專家黃小琪指導幼教老師製作造型氣球。圖/工會提供
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