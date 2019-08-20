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紐西蘭毛利青少年來台尋根 花蓮部落交流

2019-08-20 16:58中央社 花蓮縣20日電

紐西蘭毛利青少年來台尋根，今天在花蓮玉里鎮哈拉灣部落與阿美族人交流，原民會表示，台灣在南島語族中扮演舉足輕重的角色，將持續推動文化、語言復興，搭起接軌國際的橋梁。

台灣被視為紐西蘭毛利人祖先移居的發源地，紐西蘭毛利族青少年認同南島一家親，組成台紐文化尋根計畫紐西蘭訪台團，今天在玉里鎮哈拉灣部落舉行成果分享會。部落青年製作影片，回顧今年2月阿美族人回訪紐西蘭Ngati Manu部落的見聞，為彼此的情誼留下見證。

此次是繼去年8月，紐西蘭北島遠北地區NgatiManu部落的青少年第2度來到台灣尋根，並再次參加哈拉灣部落豐年祭儀活動。

原住民族委員會副主委伊萬‧納威(Iwan Nawi)表示，在諸多語言學、考古學等研究中，台灣被視為南島語族的起源地，遷徙範圍最南分布到紐西蘭。紐西蘭北島Ngati Manu毛利部族認為台灣原住民族與毛利族人有深遠的關係，是「一切開始的地方」。

此次文化尋根活動中，毛利族青年到花蓮縣哈拉灣部落參加豐年祭儀活動、學習阿美族語言並與當地族人交流，更深化彼此在語言及文化上的連結。

伊萬‧納威說，台灣在南島語族這個世界上分布面積最廣的語言家族中扮演著舉足輕重的角色，原民會將努力推動文化、語言復興，搭起橋梁與國際接軌。

紐西蘭語言阿美族

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