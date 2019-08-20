打工換宿愛上花蓮新城 大學生繪畫行銷小鎮

2019-08-20 15:17 中央社 花蓮縣20日電



花蓮縣新城鄉因一名棒球教練胡文偉開了一間不賣書的書店「練習曲」，為社區帶來轉變，來自台南的大學生胡軒寧來打工換宿，用繪畫為社區店家設計名片、招牌及旅遊地圖。

胡軒寧接受中央社記者採訪表示，她的打工換宿體驗早在2月寒假就結束了，但因為太喜歡新城社區，今年6月、8月又搭了6個多小時的火車來當志工。

胡軒寧說，其實自己早已封筆多年，有次看到教練出差2天回來，學生們圍繞教練搶著分享生活趣事的溫馨畫面，激發她重新提筆畫下感動。

來到新城後，只要出門就帶著畫筆、畫紙，描繪當地社區居民的日常、周邊景點，還有孩子告訴她的願望，她說，隨手記錄的畫作被旅人看見，也成為另類的行銷包裝，重拾她對繪畫的信心，也拉近她與孩子的距離。

胡軒寧說，應徵上練習曲店長後，但因店裡生意「不是很忙」，她毛遂自薦要幫忙設計友善店家名片，又連續畫了社區內10餘間友善店家的招牌，連胡文偉的求婚佈置也是她畫的。

她說，新城的小朋友都稱呼她「雷孟姊姊」，每次作畫都圍繞在旁邊搶著幫忙，偶爾也會爭風吃醋，就怕雷孟姊姊忘了把自己畫進作品裡，旅遊地圖上就有小朋友要求要畫上自己翻筋斗和吃牛肉麵的畫面。

胡文偉說，最近正在整理一間老屋，未來要作為畫廊跟畫畫教室，邀請藝術家駐村創作，作為展示畫作的空間，雷孟姊姊未來寒暑假有空也會回來教畫，為小朋友提供另一處發揮空間。