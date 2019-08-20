親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

基隆40家業者入圍特色伴手禮 網路票選有好禮

2019-08-20 15:10聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市特色伴手禮選拔，共有57件商品報名參加選拔，其中包括29件文創商品，40家業者入圍特色伴手禮，副市長林永發及產發處副處長鄭永陽今天邀請大家參與網路票選，有機會獲得總計20個名額的500元禮券。

市府產業發展處指出，這項計畫在8月2日透過5位專家依據以地方文化、包裝設計、商品行銷、商品開發及工藝技術及食品管理五大類別專業領域進行選拔，並在8月9日確認初選入圍「食品組」25件及「文創組」15件之得主。今年在選拔辦法中更祭出處多項前所未有的加碼行銷活動，如：入圍業者部落客專屬採訪、入圍專屬布條等，吸引多家未曾參與伴手禮活動店家熱情參與，帶動基隆市伴手禮產業經濟。

市府產發處表示，本計畫自今天上午9時起至9月8日晚上10時進行網路票選活動，每人每日可投四票，食品組兩票、文創組兩票，參加網路票選投票次數越多，越有機會獲得總計20個名額的500元禮券。

產發處9月7日將在碧砂漁港舉辦「2019基隆禮讚 基隆市第五屆特色伴手禮民眾票選暨入圍展售會」，民眾可上網報名在當日進行現場票選，共計120名，完成票選民眾可以獲得價值200元精美贈品一份。活動現場也將邀請知名街頭藝人表演，帶給民眾一場「食之藝。文之創」非凡饗宴。

至於決選共識會議預計在9月17日舉行，選出最終10家食品組、及10家文創組得勝作品。評分方式為專家評審佔50%(食品組的評分項目計有：地方特色35%、美味性25%、商品力20%、及市場潛力20%共4項；文創組的評分項目計有：地方特色35%、創意性25%、商品力20%、及市場潛力20%共4項)、民眾試吃佔20%、網路票選佔10%、神秘客評分佔20%（店家秘密訪視）。此外，最終得勝共20件作品預計在10月初舉行成果發表展售會，10月底前往台北地下街舉辦跨縣市展售會。

詳請可上活動官網http://www.klgifts.com.tw。FB請打「基隆禮讚」。

基隆市特色伴手禮選拔，副市長林永發及產發處副處長鄭永陽今天邀請大家參與網路票選，...
基隆市特色伴手禮選拔，副市長林永發及產發處副處長鄭永陽今天邀請大家參與網路票選，有機會獲得總計20個名額的500元禮券。圖／基隆市政府提供
分享

文創基隆伴手禮

相關新聞

免費空氣負離子吸到飽 五峰旗最上層瀑布9月開放

2019-08-20 14:47

花蓮水上摩托車無坡道下水救援 立委會勘化仁海堤

2019-08-20 15:04

漲基隆公車票價改善虧損11億？林右昌：談票價非常敏感

2019-08-20 12:03

為啟用焚化廠爭取民意支持 饒慶鈴今給台東市民一封信

2019-08-20 11:28

台東擬啟動焚化爐 饒慶鈴公開信承諾「不達標準絕不啟用」

2019-08-20 11:26

普度送愛心 中華紙槳捐供品物資給畢士大教養院

2019-08-20 11:01

林右昌車上批公文 前機要秀照片：好市長不是只靠顏值

2019-08-20 09:46

急尋票號…宜蘭童玩節汽車得主 只等你7天

2019-08-19 23:18

首創便民政策…花岡山遺址蓋屋 縣府出資救文物

2019-08-19 23:13

午餐提早發包 台東學生安心吃

2019-08-19 23:08

普度酒攤多 基隆明起連3天路檢

2019-08-19 22:33

花蓮門諾醫院薄柔纜醫師辭世 前秘書讚貼心的聖人

2019-08-19 19:32

是你嗎？童玩節票根抽出大獎 中獎遊客還未現身

2019-08-19 18:30

影／公車處負債11億被罵賠錢貨 林右昌道出不民營化原因

2019-08-19 18:23

任內興建消防分隊首例 林右昌：打造執勤訓練防災據點

2019-08-19 16:06

獲馬英九讚英勇的花蓮縣議員將入監 選委會3個月內補選

2019-08-19 16:00

你投保、郵局做公益 宜蘭郵局捐白米挹注物資銀行

2019-08-19 15:57

在地音樂人表演舞台 唱秋音樂祭24日登場

2019-08-19 15:31

宜蘭橋將拆 地方文史工作者盼保留4座橋頭碑

2019-08-19 14:57

花蓮花岡山發掘史前文物 文化局感謝地主停工

2019-08-19 12:38

學生午餐提早完成發包 台東1.5萬學生開學吃得更安心

2019-08-19 11:32

中元普度「酒攤」變多 基隆警預告3天酒駕大執法

2019-08-19 10:15

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

單車奧客嗆聲「弄掉你」 台鐵副站長霸氣拒載

2019-08-20 09:32

影／民進黨第1個台大學生黨員 他要退黨挑戰陳明文

2019-08-19 19:15

去溪頭替代道路有解了！林明溱：以市價徵收

2019-08-20 13:33

轟隆！桃園海砂屋廚房頂全塌3、4樓變「樓中樓」 社區憂都更無期

2019-08-20 11:19

關山人工濕地保育有成 台東增添值得一遊新景點

2019-08-19 16:27

影／公車處負債11億被罵賠錢貨 林右昌道出不民營化原因

2019-08-19 18:23

嘉義市出動「城市版掃地機器人」 菸蒂、落葉一網打盡

2019-08-19 16:40

台南市照顧住宅餘屋標售 拆遷戶交屋現賺一倍價差

2019-08-19 17:56

高雄捷運廁所驚見校友團罷韓貼紙 署名高中：遭冒名

2019-08-19 20:42

前鄉民代表租國道T霸 登選舉廣告拱林國慶選立委

2019-08-19 19:54

漲基隆公車票價改善虧損11億？林右昌：談票價非常敏感

2019-08-20 12:03

義民節今天獻祭神豬 動保團體抗議：比賽虐待動物

2019-08-20 12:49

2019桃園客家文化節4大系列活動開跑

2019-08-19 17:19

中市今起10區停水23至46小時 市府設臨時取水站

2019-08-20 12:13

林右昌車上批公文 前機要秀照片：好市長不是只靠顏值

2019-08-20 09:46

新北八里樂山教養院生做蛋黃酥 提早慶中秋

2019-08-19 22:22

中壢區中元慶典 水燈排遶境場面浩大

2019-08-19 20:50

蘆洲推動都市計畫案 農業區將變住宅商業區

2019-08-19 20:17

老舊館所長出榕樹 學者：要保存老屋就應先移樹

2019-08-20 07:39

雲林農業處長換人傳因李佳芬農地案 縣府否認

2019-08-19 18:13

台南古蹟門前 鋪磚「補丁」挨批

2019-08-19 23:43

柯文哲爆氣 斥局處拆違建消極

2019-08-19 23:01

新營鹽水雙星拱月 再獲內政部營建署補助加碼8千萬元

2019-08-19 18:13

竹縣傳出綠立委席次禮讓友黨？ 黨部：空穴來風

2019-08-19 17:18

花蓮門諾醫院薄柔纜醫師辭世 前秘書讚貼心的聖人

2019-08-19 19:32

立足新營30年！曾是捷安特全國前十大車行 招牌不保

2019-08-20 15:38

雙北超商、咖啡連鎖店騎樓禁菸 九月開罰

2019-08-19 23:01

高市電動公車冠全國 韓國瑜：2030市區公車全面電動化

2019-08-20 10:47

為啟用焚化廠爭取民意支持 饒慶鈴今給台東市民一封信

2019-08-20 11:28

三鶯線進度33% 侯友宜慰勉捷運英雄

2019-08-19 22:37

看中養生商機 他辭公職返鄉種有機「丹蔘」

2019-08-19 19:30

煙波大飯店台南館開幕 9月試營運

2019-08-19 23:28

前朝多項建設喊停？ 彰縣府澄清

2019-08-19 23:26

免費空氣負離子吸到飽 五峰旗最上層瀑布9月開放

2019-08-20 14:47

台南市刑警鐵漢殞落 親友祝福他一路好走

2019-08-20 15:11

影／2019世界搏茶會 下月在最美農會分部穀倉舉辦

2019-08-19 22:23

影／桃園安東青創無盡深淵VR恐怖遊戲 國際大賽獲獎

2019-08-19 19:03

煙波大飯店台南館今開幕 9月起試營運

2019-08-19 17:47

高雄內門公車式小黃啟動 內東居民每周2天可搭

2019-08-19 16:30

評小林滅村挨陳菊告 費鴻泰：主政者要有一點雅量

2019-08-20 13:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top