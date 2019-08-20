基隆40家業者入圍特色伴手禮 網路票選有好禮

2019-08-20 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市特色伴手禮選拔，共有57件商品報名參加選拔，其中包括29件文創商品，40家業者入圍特色伴手禮，副市長林永發及產發處副處長鄭永陽今天邀請大家參與網路票選，有機會獲得總計20個名額的500元禮券。

市府產業發展處指出，這項計畫在8月2日透過5位專家依據以地方文化、包裝設計、商品行銷、商品開發及工藝技術及食品管理五大類別專業領域進行選拔，並在8月9日確認初選入圍「食品組」25件及「文創組」15件之得主。今年在選拔辦法中更祭出處多項前所未有的加碼行銷活動，如：入圍業者部落客專屬採訪、入圍專屬布條等，吸引多家未曾參與伴手禮活動店家熱情參與，帶動基隆市伴手禮產業經濟。

市府產發處表示，本計畫自今天上午9時起至9月8日晚上10時進行網路票選活動，每人每日可投四票，食品組兩票、文創組兩票，參加網路票選投票次數越多，越有機會獲得總計20個名額的500元禮券。

產發處9月7日將在碧砂漁港舉辦「2019基隆禮讚 基隆市第五屆特色伴手禮民眾票選暨入圍展售會」，民眾可上網報名在當日進行現場票選，共計120名，完成票選民眾可以獲得價值200元精美贈品一份。活動現場也將邀請知名街頭藝人表演，帶給民眾一場「食之藝。文之創」非凡饗宴。

至於決選共識會議預計在9月17日舉行，選出最終10家食品組、及10家文創組得勝作品。評分方式為專家評審佔50%(食品組的評分項目計有：地方特色35%、美味性25%、商品力20%、及市場潛力20%共4項；文創組的評分項目計有：地方特色35%、創意性25%、商品力20%、及市場潛力20%共4項)、民眾試吃佔20%、網路票選佔10%、神秘客評分佔20%（店家秘密訪視）。此外，最終得勝共20件作品預計在10月初舉行成果發表展售會，10月底前往台北地下街舉辦跨縣市展售會。