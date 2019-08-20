花蓮水上摩托車無坡道下水救援 立委會勘化仁海堤

2019-08-20 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣是臨海縣市，時常有海上救援任務，但民間救難團隊苦於沒有好的地點下水，無法及時救援。立委蕭美琴今邀集經濟部水利署第九河川局長謝明昌、花蓮縣水上摩托車協會理事長林信吉，到化仁海堤會勘，希望能有更平緩的斜坡方便水上摩托車下水救援，九河局也表示願意配合辦理。

立委蕭美琴表示，花蓮有許多水上救難志工團體，像是水上摩托車協會，會協助相關單位出動海上救災，但現在一直沒有平常能訓練即下水的海邊坡道，因此特別協調九河局，方便水上摩托車不管是平時訓練，或是需要救難工作的時候，能更快速方便下水。

除了救難工作，花蓮也發展海上娛樂活動，包含帆船、獨木舟，也可以用下水的坡道，希望美麗海岸線更親民，安全從事水上活動。

九河局長謝明昌說，化仁海堤在九河局管轄範圍，民間救難單位有下水的需求，會配合協助把下水坡道整平，只要在法律許可範圍內都願意來協助。

水上摩托車協會理事長林信吉表示，感謝九河局協助把斜坡道做得更平整、緩和，在做訓練的時候，對救難人員來說更安全，花蓮港務公司目前禁止水上摩托車下水，擔心影響船隻進出安全。之前前往石垣島是在碼頭用吊掛方式，但若要救災，不可能還花時間吊掛，若有斜坡道出去，可以最快速下水。

林信吉以新北市為例，在鼻頭角位置的龍洞設一個駐點，出海救援很快，那邊是遊艇港跟業者協調，馬上就可以出動救援。