漲基隆公車票價改善虧損11億？林右昌：談票價非常敏感

2019-08-20 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市公車連年虧損，至今負債11億元，市議會臨時會今天上午進行議案討論，有議員指公車處服務為考量，不是營利單位，要照顧偏遠地區搭車民眾權益，反對民營化，要起死回生只有漲價一途，但其他議員指漲價並不是長遠解決方式，並不贊同。市長林右昌說，「任內維持公車處營運，不要被迫走到民營化」，希望大家共體時艱，一起努力；對於票價問題，他說「非常敏感」。

議員王醒之表示，現在公車處定位一定要先釐清，他個人不贊成民營化，因為偏遠路線被波及，但財政問題一定要解決。議員張耿輝說，他也反對民營化，目前搭乘率非常高，公車和戶政接觸的人非常多，是市府兩大親善大使，不要輕言民營化，只要多尊重長者。

議員張淵翔說，欠債要設法改善，他建議，偏遠地區可用小型車，外縣市的「小黃公車」模式可參考，不一定要都開大公車。議員莊榮欽認為，應在開源節流多努力，政府不是營利單位，不宜調整票價，要向中央爭取增加補助，他也不贊成民營化，市公處定位為服務單位。

不過，議員蘇仁和表示，公車處越欠越多，因為是服務性質，不能一味責怪虧損。如何起死回生？只有票價如果漲價可以減輕負擔，否則「叫郭台銘來經營還是虧錢」，但這種包袱對市民是有益的包袱，20年前一碗陽春面20元，現在40、50元了，但大家為何不敢提票價？他也不贊成民營化，不賺錢的路線不可能要去跑。現在老人、婦人搭公車的多，上班族多騎機車，唯一解決的就是漲價，並要想辦法節省開支。

但議員鄭文婷說，在場沒有人會同意增加票價，並不是長遠方式，不應一直責備虧損，公車處不以營利為目的，期待盡量減少虧損，獲得控制，過去虧損目前已獲得某種程度控制，還買了很多新的公車提升品質，虧損是大家要共同面對的，「不能要馬兒好，又要馬兒不吃草」，從去年的決算書，過去一年市府已很努力開源節流。

林右昌說，營運成本最大是人事成本，修車廠裁撤了，行政業務和管理成本高於其他縣市，薪資結構比其他縣市高。民營化是政策討論的思考，沒有所謂對錯。至於有議員提到價格問題，非常敏感，連討論都非常敏感。

林右昌表示，議員指公車營運基隆是優等生，他很認同，但任內不敢保證會虧變成贏，但努力控制虧損，因為有很多變動的因素，如油料漲價、調薪等，逐年提撥勞退準備金。17億是歷年累積，實際負債是11億。做了這麼多努力，中央應補助優等生，這部分會再努力。但他表示，「任內維持公車處營運，不要被迫走到民營化」，希望大家共體時艱，一起努力。