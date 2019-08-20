為啟用焚化廠爭取民意支持 饒慶鈴今給台東市民一封信

2019-08-20 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東焚化廠建好迄今14年未使用。記者羅紹平／攝影 分享 facebook 台東縣長饒慶鈴今天給全體台東市民，以及台東焚化廠所在地台東市大豐地區居民一封公開信，為啟用台東焚化廠爭取民意支持，她說，台東垃圾問題日益嚴峻，非啟用焚化廠無法解決，但她也承諾「不達國家空汙防制標準，絕不啟用焚化廠」。

饒慶鈴在信中提到，台東縣的垃圾處理問題日益困難，除外縣市代燒的費用調高外，更面臨能協助處理的量減少、當地拒收外縣市垃圾的民意高漲等壓力；縱使有少量代燒也要運回1.8倍的底渣，已讓轉運垃圾到外縣市代燒的成本更高。

饒在信中指出，雪上加霜的是外縣市的焚化廠也因老舊且使用年限將屆滿，陸續都要整修、停爐或降低處理量，台東縣內13座掩埋場已飽和的情況下，台東的家戶垃圾已面臨無處可去的窘境，她為了徹底解垃圾問題，審慎評估後，考慮選擇啟用焚化廠，為台東打造一套在地自主且可長可久的處理機制。

她說，撰寫這給鄉親的親筆信，除表明她從擔任議員、議長以來，一直關心台東焚化廠問題，也感謝大豐地區民眾過去14年來就焚化爐議題所做的努力，但因從104年起，轉運到外縣市代燒就開始發生問題，不僅代燒收費調高了3倍，後來甚至演變至今，就算付費，台東還要運回1.8倍的底渣，以致全縣84%的垃圾堆積在掩埋場，已成一座座的垃圾山，尤其綠島及蘭嶼2個離島垃圾，從今年1月就無法轉運，堆積1千多公噸的垃圾，解決台東長期以來的垃圾問題，已是她必須要勇於承擔的重責大任。