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台東擬啟動焚化爐 饒慶鈴公開信承諾「不達標準絕不啟用」

2019-08-20 11:26中央社 台東縣20日電

台東縣焚化爐建好14年一直未使用。本報系資料照片
台東縣焚化爐建好14年一直未使用。本報系資料照片
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台東縣政府日前宣布將啟動14年未啟動的焚化爐，包括台東市長縣議員等部分人士反對。縣長饒慶鈴今天以公開信，做出承諾「不達標準絕不啟用焚化廠」。

饒慶鈴指出，台東縣的垃圾處理問題日益困難，除外縣市代燒的費用調高外，更面臨能協助處理的量減少、當地拒收外縣市垃圾的民意高漲等壓力；縱使有少量代燒也要運回1.8倍的底渣，已讓轉運垃圾到外縣市代燒的成本更高。

雪上加霜的是外縣市的焚化廠因老舊且使用年限屆至，陸續都要整修、停爐或降低處理量，而台東縣內13座掩埋場已飽和的情況下，家戶垃圾已面臨無路可去的窘境。

為了徹底解垃圾問題，審慎評估後，考慮選擇啟用焚化廠，為台東打造一套在地自主且可長可久的處理機制，饒慶鈴特別撰寫一封親筆信，希望全體市民能支持這一重大決策。她承諾，未來焚化廠升級後排放未達法規標準是絕對不會啟用。

饒慶鈴說，從民國104年起，轉運到外縣市代燒就開始發生問題，不僅代燒收費調到3倍，後來甚至演變至即使付費，外縣市的焚化廠也沒有多餘的量可以代燒。

這1、2年情況更嚴峻，縱使有少量代燒也要運回1.8倍的底渣，以致於全縣84%的垃圾堆積在掩埋場，已成為一座座的垃圾山，尤其綠島及蘭嶼二個離島垃圾，從今年一月就無法轉運，堆積1000多公噸的垃圾。解決台東長期以來的垃圾問題，已是她必須要勇於承擔的重責大任。

饒慶鈴表示，瞭解做這個決定會有部分鄉親反對甚至批評，但是要請鄉親相信，這個決策是經過審慎評估，甚至親自考察日本九州8處焚化廠及廚餘處理設施。絕對有信心將這座焚化廠的設備更新，升級空氣污防護系統，採用最好的技術，做好環境監測，相關的廢氣排放及戴奧辛濃度一定在法規標準內，未達標準絕對不會啟用。

將會邀大豐地區居民、民意代表、環保團體及專家學者組成監督小組共同把關，希望鄉親信任及支持，為台東建立一套可長可久的垃圾自主處理機制，才更能維護台東的好山好水，以及環境清潔衛生，確保鄉親居住品質及健康。

台東饒慶鈴考察
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