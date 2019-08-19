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花蓮門諾醫院薄柔纜醫師辭世 前秘書讚貼心的聖人

2019-08-19 19:32聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮門諾醫院創院院長薄柔纜醫師，17日已在美國安息主懷，享壽93歲。跟隨薄柔纜11年的秘書郭芳惠說，薄醫師做事嚴謹，心思卻非常細膩；去年赴美探望時，薄柔纜的狀況不是很理想，當時就有心理準備，不過仍感到不捨。與薄醫師共事17年的門諾醫院骨科主任蔡慶豐則大讚薄柔纜是完美的人，許多義舉令人感佩。

曾擔任薄院長祕書11年的退休員工郭芳惠說，檔案通常都是從最底下開始拿，有一天要拿的時候都不見了，薄柔纜當時說，把常用的檔案趁著周日全部移到最上層，要歸檔的時候不必蹲下來，「薄醫師就是這麼貼心得對待身邊的人」。

郭芳惠表示，每到感恩節，就會聚集院長室的同仁到辦公室，薄醫師的太太就會準備一盤手工餅乾，代表薄醫師的感謝之意；四月最後一周的周三是國際秘書節，薄醫師會在自己座位上貼一張標示說，「今天是我的節日，大家不要來打擾」，他真的很幽默又很親切，印象十分深刻。

自1998年開始到去年，郭芳惠每年都會去探望薄柔纜，去年五月探望的時候，就發現他的狀況不是很理想，其實心裡都已經有準備，哪一天會收到薄醫師辭世的消息，如今非常不捨，不過最後的日子薄醫師的孩子們都陪在他身邊，所受的苦很短。

「從沒看過這麼無私且不愛錢的人」，與薄醫師共事17年的現任骨科主任蔡慶豐表示，薄醫師不僅是醫術界的泰斗，更是一位無私奉獻令人敬重的前輩，他幾乎可說是完美無缺點，守時、守信、守紀律更是他待人處事不變的原則。之前薄柔纜回到醫院來看大家，就有拿一些錢給他，希望能過得寬裕一點，但薄醫師又轉手奉獻給教會，真的是無私奉獻的人。

門諾醫院副院長卓健表示，薄柔纜醫師並非最早到花蓮參與山地巡迴醫療的醫師，卻是在這塊土地上奉獻最久的醫師，1954年因花蓮民眾需要，將醫療範圍從原住民擴及至一般平地人，進而成立基督教門諾會醫院，在花蓮行醫40年，一輩子的精華歲月都奉獻於此，十分感佩。

門諾醫院院史館保存薄柔纜醫師的手術工具，醫好許多病患。記者王思慧／攝影
門諾醫院院史館保存薄柔纜醫師的手術工具，醫好許多病患。記者王思慧／攝影
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薄柔纜醫師1994年退休返美，仍是許多門諾醫院醫護人員尊敬的前院長。圖／門諾醫院...
薄柔纜醫師1994年退休返美，仍是許多門諾醫院醫護人員尊敬的前院長。圖／門諾醫院提供
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薄柔纜醫師在花蓮行醫40年，治療偏遠地區民眾。圖／門諾醫院提供
薄柔纜醫師在花蓮行醫40年，治療偏遠地區民眾。圖／門諾醫院提供
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門諾醫院院史館存放薄柔纜當年的書桌，可見上面放了聖經及夫妻倆的照片。記者王思慧／...
門諾醫院院史館存放薄柔纜當年的書桌，可見上面放了聖經及夫妻倆的照片。記者王思慧／攝影
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醫師感恩節原住民
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