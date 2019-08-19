是你嗎？童玩節票根抽出大獎 中獎遊客還未現身

2019-08-19 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭國際童玩藝術節今年祭出「特別獎」，從購票入園的遊客中抽出一名幸運兒，大方送汽車，昨天閉幕典禮中抽出中獎的門票票號是G009199，但主辦單位等了一天不見中獎人現身，今天在童玩官方網站與臉書粉絲專頁刊登得獎票券號碼，急著尋人，如果7天後無人領獎，就拜拜了，必須另外重新抽。

縣文化局請得獎的民眾在7天內，也就是8月26日下午5點前跟大會聯繫，電話03-9322440分機373或105，請得獎者攜帶「購票證明聯」票根領獎，逾時不候。

宜蘭童玩節官方網站與臉書粉絲專頁也同步刊登得獎者票券號碼，如果7天後無人領獎，將另抽出第二位得獎者，並同時保有7天領獎期限，以此類推至第三位得獎者，活動僅三次抽獎與公告，若最後無人領獎，將捐出給需要的公益團體。

縣政府舉辦童玩節活動，首度祭出「來童玩送汽車」大優惠，贈品是一輛價值近70萬元的SUZUKI Baleno汽車，民眾凡購買單次券、童玩護照、悠遊卡等電子票證、KKDAY電子購票、或是透過便利商店購買票券，皆享有參加抽獎資格。昨晚童玩節閉幕時，由主持人隨機抽挑選在場民眾及國外團隊成員，猜拳勝出者在觀眾的見證下各抽出一個獎號，最後抽出的得獎者為購買平日個人券紙本票號G009199的遊客。