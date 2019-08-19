影／公車處負債17億被罵賠錢貨 林右昌道出不民營化原因

2019-08-19 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市公車連年虧損，至今負債17億元，市議會臨時會下午議案討論，要求公車處報告財務槓桿方案，市議員王醒之認為是社福票差，偏遠路線補貼中央未到位，市府應據理力爭，楊石城認為公車處是基隆市最可憐單位，應限制尖峰時段使用社福卡搭車，市長林右昌說，公車處不會破產，不要從帳面看虧損，當它是市府給市民的公共服務支出。

王醒之指出，公車處汽業公會提案，要公車處停止新進勞工減薪，紓緩債台高築，市府做法是錯的。

王醒之說，一段票15元，目前基隆市兒童票8元，學生票9元，社福票8元，敬老愛心票也是8元，交旅處有補貼3000萬，最大差別敬老卡和社福卡，公益彩券補貼6000多萬元，全票15元，扣掉市府用公益彩券出的8元，剩下的7元，乘上人口數差額5300多萬元，中央不用負責任嗎？

中央該負擔的如果不負擔，導致公車處成為賠錢貨汙名，更可惡的會讓搭公車的老人都被汙名化，這公式算下來，老人坐越多，公車處虧越多。對老人，對公車處都不公平，對上下班和老人搶車位的年輕人也不公平。

偏遠路線導致的虧損，中央地方各一半，但現在公車處26條路虧損路線的補貼需求，一年2.8億，中央只給1900億元，中央應出1.4億。

他要市府去爭回來，例如優待票差，向中央要回5300萬，偏遠路線要回1.4億，加起來1.9億，公車處一年虧1.4億，不但有剩還可以償債。

市議員楊石城說，公車處是基隆市最可憐單位，選舉時社福猛開革支票，增加路線，如果是政策性就不能說虧損，應尋求財源補貼，公車處每次被檢討，很不公平，他建議尖鋒時段禁用社福卡，要搭自費，社會福利應適度調整。

市長林右昌回應指出，公車處在他上任之初形同破產，全台剩兩個縣市有公車處，基隆市只有兩條路線有賺，且人事成本高，民營化是一個方式，但為何他沒走向民營化，是因為基隆市公車使用率全國屬二的高，僅次於台北市，市民對公車很依賴，民營化就會檢討虧損路線，對市民影響很大。