獲馬英九讚英勇的花蓮縣議員將入監 選委會3個月內補選

2019-08-19 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣議員許淑銀在擔任花蓮縣秀林鄉長期間，收受承包蘇拉颱風災後搶修工程廠商215萬元賄款，二審被依貪汙罪判刑8年6月，褫奪公權5年，最高法院日前駁回上訴，全案定讞，許淑銀確定要入獄。花蓮縣選委會表示，將在中央選委會公告後的三個月內，辦理花蓮縣議員第八選區補選作業。

花蓮縣選委會總幹事李葳表示，許淑銀因貪汙案由最高法院在8月7日判刑定讞要入監服刑，依照《地方自治法》規定，地方民代因貪汙判刑定讞遭褫奪公權，需由內政部辦理補選，花蓮縣選委會待中央選委會辦理補選公告後，在三個月內辦理補選。

許淑銀去年以Otiam Cirig族名的無黨籍身分登記參選花蓮縣議員，獲得5985高票當選，當時該區有3人參選，第二高票林素美有2736票。經法院判決當選無效確定者，或當選人有褫奪公權尚未復權情形時，其缺額由落選人依得票數高低順序遞補，但遞補人員得票數不得低於選舉委員會原公告該選舉區當選人得票數二分之一。林素美的票數不及當選人的二分之一，因此無法適用落選遞補方式，該區將進行補選作業。