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在地音樂人表演舞台 唱秋音樂祭24日登場

2019-08-19 15:31聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

最在地的音樂會唱秋音樂祭將於8月24、25日兩天在花蓮太平洋公園開唱。花蓮市公所表示，今年邀請9組花蓮優秀的音樂人演出，還有精彩的爵士鼓表演賽及淨灘活動。花蓮市長魏嘉賢歡迎所有的樂迷、及鄉親朋友來到第九次唱秋音樂殿堂。

花蓮市公所今天舉辦宣傳記者會，由亞洲天王周杰倫的合音老師李安均、花囍臨門樂團主唱周家薇兩人帶來好聽的歌曲，為活動暖身開場；今年音樂祭邁入第九屆，因此這次活動主視覺特別設計以46種語言的「9」來呈現，市長魏嘉賢及現場與會貴賓們也在背板上簽上屬於自己的「9」，也象徵活動能長長久久。

魏嘉賢說，花蓮非常幸運有這一群熱愛音樂的朋友推展音樂活動，歡迎民眾在這個周末到北濱公園欣賞音樂團體的演出，觀眾的掌聲與尖叫，就是給予這些音樂人最大的肯定，也希望活動能持續辦下去，笑說自己老了還要坐輪椅參加。

花蓮縣音樂創作職業工會理事長楊傑表示，第九屆主題為「唱秋～歡樂大九殿」，將由9組樂團組成多元的音樂音樂殿堂，歡迎所有的好朋友一起來玩樂音樂。

花蓮縣音樂創作職業工會指出，今年活動除延續之前發起的無菸草地野餐聽音樂活動，還加入淨灘活動，也希望樂迷朋友一起動手淨完灘後，再享受音樂的療癒魅力。

唱秋音樂祭本周六起一連兩天晚間7時到10時，在太平洋公園舉辦，將帶給民眾有海、草地及微風的仲夏夜音樂饗宴。周六有2019 Drummers Go兒童少年鼓王秀，最小的演出者僅有5歲，還有牧羊人樂團、黑孩子樂團、TASIL樂團、歌手林少緯也將帶著6歲的小小世界鼓王林子濬同台演出。

周日下午五點起，有花蓮縣環保局的舉辦的淨灘及闖關活動，緊接著將由六個半人聲樂團、「金曲獎」入圍肯定的金曲頑童湯姆與哈克．馬拉桑樂團，以及無限融合樂團、Kasilaw鹹豬肉樂團帶來精采曲目。

第九屆唱秋音樂季將在周末兩天晚間7時到10時，在太平洋公園舉辦。圖／花蓮市公所提...
第九屆唱秋音樂季將在周末兩天晚間7時到10時，在太平洋公園舉辦。圖／花蓮市公所提供
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第九屆唱秋音樂季將在周末兩天舉行，花蓮市公所、花蓮縣音樂創作職業工會歡迎民眾參加...
第九屆唱秋音樂季將在周末兩天舉行，花蓮市公所、花蓮縣音樂創作職業工會歡迎民眾參加。圖／花蓮市公所提供
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樂團魏嘉賢淨灘
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