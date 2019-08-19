宜蘭橋將拆 地方文史工作者盼保留4座橋頭碑

2019-08-19 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭橋封橋改建前一天，市公所曾舉辦宜蘭橋頭碑拓印活動，帶給許多人對老橋的回憶，除了肯定公所對於宜蘭橋的重視外，更有文史學者、教育工作者、宜蘭橋附近居民建議公所能完整保留4座橋頭碑，作為歷史的見證。

宜蘭橋於1924年9月為架設的木造橋，使用太平山檜木，寬3.6公尺，長187公尺，1925年通行，其後數度因為風災重建，直到1937年才起造混擬土永久橋，1939年10月16日完工啟用，經過多次改建一直使用到今日，為了這次改建，已在2月20開工架設便橋，並於8月13日封橋改建。

新建工程預算5.11億元，未來將改善舊橋橋長不足、梁底高於計畫洪水位 、宜蘭河內墩柱數量由8墩減少為3墩、將人行空間與車行空間分離；並新設力行國小前通學步道，預計於2020年12月完工。

市公所在封橋前一天，把橋頭碑「宜蘭橋」三個字拓印下來，但文史工作者更進一步希望保留4座橋頭碑。今天上午市公所與地方民代前往了解，對於留碑事宜，將再與施工單位討論。