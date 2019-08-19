煙波飯店開幕 黃偉哲盼迎觀光藍海

2019-08-19 14:53 中央社 台南19日電



依國有財產法以設定地上權方式引進民間廠商投資興建營運的台南煙波大飯店今天開幕，這是台南最大、最新飯店，列市府十大旗艦計畫重點案件。台南市長黃偉哲盼迎觀光藍海。

黃偉哲表示，位於中西區最精華地段的煙波大飯店，與市府於民國104年簽約、105年動工，並在很短時間內完工落成，成為台南市目前房間數最多，基地面積最大的新興飯店。緊鄰孔廟文化園區、藍晒圖園區、小西門園區文化聚落與百貨商圈。

黃偉哲表示，有了煙波大飯店的加入，與其他同業並非競爭關係，而是讓整個中西區商圈更加活絡，帶來良性的互動，帶動商家一同提高服務品質，提供市民朋友與外來的觀光客有更優質的旅遊休憩場所，提升台南市更好的旅遊體驗，打造一片觀光藍海，吸引世界各地的旅客。

煙波大飯店位於中西區原台南地方法院宿舍國有土地，面積約5413平方公尺，總計有536間客房。臨永福路1段，基地對面為原台南地方法院，東北側鄰近孔廟文化園區、台灣文學館、美術園區等重要文化資產節點，西南側鄰近新光三越百貨、大億麗緻、晶英酒店、小西門等精緻的商業群聚。

由台南市政府、財政部國有財產署，以及民間合作開發的煙波大飯店，是依國有財產法以設定地上權方式引進民間廠商投資興建營運，屬市府十大旗艦計畫重點案件。依南市府經濟發展局商業科資料，全案與新春建設股份有限公司簽訂投資契約50年，收取權利金新台幣3.268億元。

新春建設屬春福建設集團，85年在新竹市青草湖旁成立煙波大飯店，跨足飯店業，旗下有煙波飯店集團。煙波大飯店台南館為集團中首度進軍南台灣的第一個館別，目前在新竹擁有2間會館，繼100年進軍花蓮成立花蓮館、105年成立蘇澳館、107年成立宜蘭館，煙波飯店台南館將成為台南商業發展與觀光旅遊的新生力軍。

未來可促進周邊觀光商業機能，加強周邊觀光景點與商業連結度，並增加當地就業機會，預估民間投資金額約28億元，可創造約4.5億元年產值及提供約150人的就業機會，對台南的經濟發展與提升就業機會將有相當助益。