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學生午餐提早完成發包 台東1.5萬學生開學吃得更安心

2019-08-19 11:32聯合報 記者羅紹平╱即時報導

108學年度上學期即將在8月30日開學，因台東縣長饒慶鈴要求提早3個月籌辦團膳發包作業，並在開學前全數完成；台東縣教育處今天表示，8月14日最一批鹿野地區中小學校學生午餐委辦決標，確定全縣110國中小學1.5萬餘位學生開學第一天，不但有飯吃，還可以吃得更衛生、更安心。

台東有部分學校因地理位置偏遠、交通成本高，加上政府嚴格要求食材須符4章1Q及有機食材每周至少1次，由於偏鄉學生人數少，廠商獲利空間不大，曾有學校都開學兩個多月，還在辦理學校午餐發包作業，學校開學前還得商請廠商支援供餐或外購便當，再一邊籌辦招標作業。

縣教育處長林政宏表示，雖然學生都有飯吃，但少了契約規範，學生午餐無法把關，營養及衛生等品質，確實讓人憂心，且學校開學後還在忙招標，兼任行政教師還忙著跑行政流程，恐有影響教學品質之虞。

台東縣長饒慶鈴得知上述情形，即要求教育處督導各校提前3個月籌辦團膳委辦招標作業，協助每個學校在開學前完成發包，讓每位學生有符合衛生、營養標準的午餐可吃。

林政宏指出，往年各校學午餐發包作業都是7月辦理公告，今年依饒慶鈴指示要求各校提早在4月，就將團膳採購的標案上網公告，在8月14日完成最後一批「海端國中代辦鹿野地區約20所學校學生午餐」標案。

台東縣長饒慶鈴關心全縣學生午餐供應品質，今年2初到偏鄉學校視察並與學童共進午餐。...
台東縣長饒慶鈴關心全縣學生午餐供應品質，今年2初到偏鄉學校視察並與學童共進午餐。圖／台東縣政府提供　
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