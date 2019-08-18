宜蘭國際童玩節閉幕累計遊客破50萬 創下近5年來新高

2019-08-18 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭國際童玩藝術節今天閉幕，為期44天累計遊客數突破50萬大關，創下最近5年來的最高人氣。縣長林姿妙特別感謝國內外演出團隊及辛苦的工作人員，宜蘭童玩節因為有大家的努力，邁向2.0「蛻變」成功，同時也藉由活動為觀光旅宿產業界帶進可觀的收益。

童玩節活動期間先後歷經丹娜絲、利奇馬颱風攪局而休園，影響入園人數，但今年累積遊客數仍一舉突破50萬人次，包含七夕情人節在親水公園舉辦，3天夜間免票入園遊客約8萬人次，共計有51萬1160人次。童玩節近4年2015年至2018年的入園人次落在34萬到40萬之間，今年創下5年來新高。

童玩節晚間的閉幕典禮中，安排各國團隊聯演「蛻變」，「韓國Drawing塗鴉秀」畫出今年主視覺「蝴蝶」圖騰；土耳其團員表演「扯鈴」，秀出螞蟻上樹等招式；俄羅斯帶來比武、水流星、到大跳繩精彩的武術；智利團隊每個人舞動手上的彩旗，代表世界多彩繽紛等，然後所有演出團隊群舞，拼出童玩節主視覺「蝴蝶」，最後由「世界扯鈴冠軍」台灣扯鈴高手卓家宏將扯鈴打上大繩索，瞬間傳至觀眾席再傳回舞台，從舞台跨越到觀眾席，就好比世界文化和童玩節串成一線，出神入化演出讓人驚喜連連。

典禮在各國團隊一一上台用母語向童玩節告別後，宣布明年童玩節再見，也為2019童玩節畫下句點。