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親子DIY月餅 體驗手工製作樂趣

2019-08-18 19:37聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮縣家長協會辦理「粽飄香‧月團圓」研習活動，與現場近百位家長及小朋友們享受親子月餅製作樂趣。有8歲學童說，第一次做月餅很好玩，希望與爸爸媽媽分享。吉安鄉長游淑貞表示，透過DIY與父母、同儕間互相學習，牽起環保及教育課程多元研習活動，創造孩子最佳的成長學習空間。

今日吉安鄉長游淑貞、花蓮縣家長協會理事長傅萬其與近百位家長及小朋友們，在環宇國際文化教育基金會花蓮區主任徐淑娥教學下，運用在地食材將紅麴、薑黃、紫地瓜等油酥內餡，包入油皮後，透過桿麵棍細心的將麵糰製作成有層次的DIY手做月餅。

在爸爸的陪伴下完成月餅好有成就感，8歲的王姓學童表示，第一次學習做月餅好好玩，以前都是吃月餅，從來沒有親手做過，跟著老師的步驟學習，今天學會後，希望能再做月餅給爸爸媽媽和家人分享。

花蓮縣家長協會理事長傅萬其感謝鄉長游淑貞對於協會的支持與認同，讓活動順利辦理，更利用中秋節前夕與家長們歡慶中秋節慶，辦理親子研習活動結合環保宣導，將平常吃的月餅，透過體驗製作，讓親子們珍惜手工製作的機會，也希望將環保教育、學校教育、親職教育，透過更多活動落實延伸。

游淑貞表示，學校教育與家庭教育環塊結合，公部門的力量契合，呈現完整社會教育生態系，未來將繼續帶領吉安鄉公所於社區內逐步推展建設，持續推動大眾教育延伸，為將來國家的主人翁繼續努力。

花蓮縣家長協會辦理「粽飄香‧月團圓」研習活動，與現場近百位家長及小朋友們享受親子...
花蓮縣家長協會辦理「粽飄香‧月團圓」研習活動，與現場近百位家長及小朋友們享受親子月餅製作樂趣。圖／吉安鄉公所提供
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花蓮縣家長協會舉辦DIY月餅活動，吉安鄉長游淑貞（左）與孩子開心展示自己做的月餅...
花蓮縣家長協會舉辦DIY月餅活動，吉安鄉長游淑貞（左）與孩子開心展示自己做的月餅。圖／吉安鄉公所提供
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月餅中秋節親子
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