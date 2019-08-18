盛岡山車再現花蓮 遊行隊伍徵選開跑

2019-08-18 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮「2019太平洋溫泉花車嘉年華」遊行隊伍徵選開跑，將於11月23日與四度來訪的日本盛岡山車在花蓮市區踩街遊行。花蓮縣政府即日起公開募集40組花車與遊行隊伍，活動總獎金高達200萬元。花蓮縣長徐榛蔚號召產官學界參與，展現各自的企業品牌文化或族群文化，將花蓮在地特色匯聚為觀光能量。

花蓮縣府觀光處長唐玉書表示，今年縣府廣邀全國及在地企業團體參與，透過具文化傳承特色踩街遊行，帶動花蓮與日本盛岡市的觀光產業，促進台日城市交流。活動中也將邀請日本盛岡三颯舞蹈團及澤目獅子舞蹈團演出，以及安排國慶等級的日式璀璨星空秀，營造日本風情的溫泉花車祭典，讓民眾不用出國就可看到原汁原味的山車踩街活動。

唐玉書指出，2002、2007和2016年，從日本遠赴而來的盛岡山車，在花蓮掀起觀光旅遊高潮與熱烈迴響，政府與民間產業界製作最富創意的花車，安排最具在地文化特色的表演，加入嘉年華盛會。今年縣府更計畫搭配瑞穗及玉里溫泉區辦理溫泉季活動，推廣在地溫泉產業。每年推出的溫泉專車活動，結合地方景點及特色遊程，受民眾歡迎，今年大家除輕鬆泡湯遊花蓮，還可以賞花車、欣賞踩街表演。