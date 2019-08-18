院慶33周年 花蓮慈濟醫護人員換下白袍路跑

2019-08-18 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮慈濟醫院慶祝啟業33周年，今日舉辦路跑活動，近600位醫護人員與社區民眾從醫院圓環出發，沿著國福大橋、空軍佳山基地旁的田間小路往北，沿著景色優美的鄉間小路，朝著靜思精舍方向慢跑健行。經過29分36秒，社區男子組黃華凡率先跑回終點；慈大附中三年級學生傅子軒則以33分39秒獲慈濟志業體男子組第一名，他更將比賽獎金捐給慈濟國際賑災，讓愛心延續。

花蓮慈濟醫院院慶舉辦「回歸心靈故鄉路跑暨健行活動」，廣邀社區民眾參加，院長林欣榮表示，花蓮慈濟醫院路跑社每個月都會號召醫師換下白袍、穿上運動鞋一起路跑，非常開心每年院慶路跑都有數百位民眾參加，與花蓮慈院一起慶生；雖然只有8.5公里路程，不過象徵花蓮慈濟醫院一步一腳印創院艱辛，更要往下一個十年邁開步伐。

內科加護病房的主任陳逸婷醫師帶著高齡父母參與路跑活動，平常就保持良好運動習慣的她，打破一般認為醫護人員忙碌而缺乏運動誤會。而慈大附中蔡昆霖老師與慈濟大學溫蕙甄老師不僅囊括志業體男子組第二名與志業體女子組第一名，夫妻倆更帶著全家大小，讓孩子體驗一趟回歸心靈故鄉之旅。