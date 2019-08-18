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兌現承諾 電子碩士用鋤頭與創作留下土地好緣分

2019-08-18 11:25中央社 宜蘭縣18日電

公立大學電子碩士畢業的陳煥中，因一場農村活動翻轉人生；2年前他為了兌現承諾，從嘉義北上到宜蘭學種田，並以螺害、草害為主題進行創作，獲得多個文學獎項，也希望藉此為土地留下好緣分。

年近29歲的陳煥中，宜蘭大學電子工程學系、電子工程研究所碩士畢業，在研究所就學期間的一次偶然機會，參加宜蘭小農團體「倆佰甲」發起人楊文全舉辦的活動，與土地有了第一次親密接觸，也見證農村的美好，因此他告訴自己，退伍後要當全職農夫，過一個不被綁住的生活。

陳煥中退伍後不到1個月，在楊文全、穀東俱樂部創辦人賴青松等人的協助下兌現「承諾」，2年前從嘉義市北上到宜蘭縣成為全職農夫。

跟著陳煥中的腳步，來到他位於宜蘭縣員山鄉蓁巷村、靠近蘭陽溪畔的4分田地，稻作已收割完畢，而他也引用唐朝詩人杜甫的詩句，打造自有品牌「雲子」，在市場銷售。

陳煥中說，當初家人極力反對，希望他去考公務員或到科技公司工作，不要做那麼辛苦的工作，但他沒有聽從；經過1年多的努力，父母見證他的努力成果，現在比較不會像過往那樣反對，也會幫忙銷售，現在家裡所吃的米，就是自己種的。

談到下田遇到的挑戰，陳煥中苦笑地說，螺害與草害讓他吃足苦頭，但這也成為創作靈感的來源。

陳煥中指出，第1年以地毯式搜尋方式，在2.7分的田地徒手抓福壽螺，後來在網路找尋相關防治資訊及農友建議下，第2年改用米糠、廚餘等放在田間作為誘餌，定點捕抓福壽螺，也曾碰過一個晚上，福壽螺將田地面積1/5的作物吃光慘況，使他只能不斷補秧。

此外，第1年種田時他專注螺害處理，輕忽草害的威力，一不注意稗草就長得跟秧苗一樣高、分不出來，他只能彎下腰在田間，一株一株人工鋤，花了49天才處理完。

除了種田，陳煥中也將他與螺害奮戰後的思考，寫成童話「喵喵與女孩辰星」，這部作品榮獲2018蘭陽文學獎的童話類佳作。散文「快慢之間」則是描述第2年的耕作心得與未來期許，近期奪得2019寰宇大地文學獎佳作。

陳煥中笑說，沒想過會獲獎，也不是為了得獎而創作，這或許是在化悲憤為力量，也想透過創作來找自己，未來還會持續寫有關農村或土地的故事，不限各種文學形式。

回想這2年的務農生活，陳煥中引用寶島歌王葉啟田的歌曲「愛拚才會贏」，歌詞中說到「3分天註定，7分靠打拚」，不過他認為，在土地上自己經歷過很多不知道的事情，感官因此打開，而務農是靠天吃飯的工作，所以他認為應該是「5分天註定，5分靠打拚」，得更認真做好每件事情與環節，才能降低不確定因素，而這也讓他深刻理解珍惜的真諦。

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