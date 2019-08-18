鷄籠中元祭總統級遊行被罵翻 林茂賢：真正危機是這個

2019-08-18 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆中元祭重頭戲放水燈遊行14日晚上熱鬧展開，總統蔡英文並首次出席開幕式並參加遊行，可謂「總統級」的中元祭典，但網路社群罵聲連連，全指向女持人楊月娥一直催趕表演團體，害中元祭完全走味。另一名主持人，也是民俗專家林茂賢全看在眼裡，他找出了解方，但也點出鷄籠中元祭內在更嚴重的兩大問題。

林茂賢指出，他從1983年至今幾乎每年都參與鷄籠中元祭，不是為了看熱鬧，而是因爲中元祭悲憫與包容的精神令人感動。各種陣頭「拚陣」競技更是精彩萬分。

咸豐元年（1851）基隆發生漳泉械鬥，造成嚴重死傷，事後為避免再發生族群衝突，先民協議改以「拚陣頭取代打破頭」，由各姓氏宗親輪流主普，超度歷來在基隆因海難、械鬥、戰亂的死難者。

鷄籠中元祭不是慶祝、狂歡的「嘉年華會」，它的核心價值在於，1.促進族群和諧。2.悲天憫人感恩先民。3.發揚慈悲、大愛精神。

今年鷄籠中元祭水燈遊行在網路上引發一些爭議，主要關鍵在於主辧單位基於放水燈的時辰限制，採「行進表演」方式，團隊需邊走邊表演，不能定點停留在觀禮臺，於是一再催促遊行團隊快速通過，造成表演團隊無法定點演出。

其實這是每年都重複發生的問題，宗親會要求遊行要在十點前結束，否則將會耽誤放水燈之時辰、科儀，但表演團隊為參加遊行排練多時卻不能充分展現當然不滿。

建議文化局與宗親會協調是否可讓各宗親之水燈頭與工作人員先行，並先前往望海巷準備放水燈，陣頭、表演團隊則可在觀禮台、廟口、路口設訂幾個定點，進行表演。

第二再將遊行時間提早，讓表團隊充分展現技藝。避免表團隊失望、文化局無奈的窘境。

第三以往各宗親會在「輸人不輸陣」的觀念下，聘請陣頭都是在比人數、比大聲但未必具有藝術性，其實拼陣也能比精彩性、精緻度，未必要比陣頭數量。精彩的表演才能提升水燈遊行的品質。

林茂賢也點出了鷄籠中元祭內在更嚴重的問題，在於新世代基隆人對宗親的認同、參與度逐年消褪，當年有智慧的先民以姓氏宗親、血緣關係，化解漳泉、地緣對立，但隨著時間的演變，年輕世代未必認同宗親關係，而宗親會正是鷄籠中元祭的主體，如果宗親失去向心力、凝聚性，將難以延續盛大的中元祭典。

其次基隆的傳統陣頭正急劇消失中，當年先民以「拚陣頭」取代「打破頭」，而基隆曾經是北管西皮、福路械鬪最激烈的地區，也是水燈遊行重要的指標陣頭，今年迎斗燈只見聚樂社一組、得意堂十組，水燈遊行則除了百福聚樂社，其它都是從台北宜蘭外聘。