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籌建自閉兒喜樂園資金缺口大 黎明教養院考慮賣地籌錢

2019-08-17 22:46聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮黎明教養院為照顧成人自閉患者，在壽豐鄉打造黎明喜樂園，上月已動工，仍有1億3千萬元資金缺口。為讓自閉兒盡早獲得更好照顧，黎明教養院決定邊蓋邊募款，也考慮賣出喜樂園基地旁約8000坪空地籌錢。

黎明教養院在地照護心智障礙院生42年，目前收容121名院生，並設有肯納（自閉症）專區，床位早已額滿，但詢問電話仍不斷湧入。

院方發現成人肯納兒自閉症患者的照護問題，7年前就籌畫在壽豐鄉打造黎明喜樂園，興建2棟地上5層、地下1層的建物，估計軟硬體設施經費總共需要1億7000萬元，但募款7年，僅募到四分之一。

黎明教養院執行長梁桂花說，除了募款不易，去年0206大地震，教養院建物受損，有段時間暫緩喜樂園募款，先為教養院修繕找經費。

儘管募款進度緩慢，缺口仍大，為了讓肯納兒有更好照顧，黎明教養院去年10月取得喜樂園建照，依規定9個月內動工，邊蓋邊找錢。

梁桂花表示，工程經費包含主體建設8400萬元和內部設施8500萬元，至少要先籌到8400萬元，其餘的內部設備就同步向政府申請補助，也持續募款，很需要社會大眾協助。不過，光是硬體建設就差4000多萬元，目前已有最壞打算，將兩棟建物旁一塊還未用到，約8000坪土地賣出，補齊資金缺口。

梁桂花說，第一期工程將興建大肯一村及大力二村，收容18歲以上的肯納兒，可提供64名全日住宿及8個臨托床位，照護72個肯納兒家庭，另外還有照顧型農場供院生活動。喜樂園啟用後，位於花蓮市的黎明教養院將繼續辦理心智障礙者日間生活重建、日間生活照顧及夜間住宿等服務。

花蓮黎明教養院發現成人肯納兒的照護需求，推動打造黎明喜樂園。記者王燕華／攝影
花蓮黎明教養院發現成人肯納兒的照護需求，推動打造黎明喜樂園。記者王燕華／攝影
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花蓮黎明教養院執行長梁桂花表示，雖然募款不易，仍推續推動喜樂園，也盼社會大眾協助...
花蓮黎明教養院執行長梁桂花表示，雖然募款不易，仍推續推動喜樂園，也盼社會大眾協助。記者王燕華／攝影
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募款自閉患者
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