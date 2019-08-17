籌建自閉兒喜樂園資金缺口大 黎明教養院考慮賣地籌錢

2019-08-17 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮黎明教養院為照顧成人自閉症患者，在壽豐鄉打造黎明喜樂園，上月已動工，仍有1億3千萬元資金缺口。為讓自閉兒盡早獲得更好照顧，黎明教養院決定邊蓋邊募款，也考慮賣出喜樂園基地旁約8000坪空地籌錢。

黎明教養院在地照護心智障礙院生42年，目前收容121名院生，並設有肯納（自閉症）專區，床位早已額滿，但詢問電話仍不斷湧入。

院方發現成人肯納兒自閉症患者的照護問題，7年前就籌畫在壽豐鄉打造黎明喜樂園，興建2棟地上5層、地下1層的建物，估計軟硬體設施經費總共需要1億7000萬元，但募款7年，僅募到四分之一。

黎明教養院執行長梁桂花說，除了募款不易，去年0206大地震，教養院建物受損，有段時間暫緩喜樂園募款，先為教養院修繕找經費。

儘管募款進度緩慢，缺口仍大，為了讓肯納兒有更好照顧，黎明教養院去年10月取得喜樂園建照，依規定9個月內動工，邊蓋邊找錢。

梁桂花表示，工程經費包含主體建設8400萬元和內部設施8500萬元，至少要先籌到8400萬元，其餘的內部設備就同步向政府申請補助，也持續募款，很需要社會大眾協助。不過，光是硬體建設就差4000多萬元，目前已有最壞打算，將兩棟建物旁一塊還未用到，約8000坪土地賣出，補齊資金缺口。