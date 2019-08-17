周勉、李騰龍、謝源張及杜振豪 4大師現身基隆文化展

2019-08-17 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



「藝抹山海－2019鷄籠中元祭文化展」今天開幕，「大師級」4位藝師周勉、李騰龍、謝源張及杜振豪親臨現場，看著台上青年學子演奏北管樂曲，有如世代之間文化傳承，會後周勉更與李騰龍合作演出北管戲文，即興演出博得滿堂采。

中元祭文化展即日起至25日止，在基隆文化中心第一展示室展出，展覽內容轉換過往大眾觀看中元祭的視角，轉而以「藝師」為主角，讓民眾透過藝師的角度，從不同面向瞭解鷄龍中元祭。展出藝師有暖暖靈義郡第一批女弟子成員周勉；全台最年輕的文化資產技藝保存者、水燈頭達人杜振豪；傳承150年道法科儀的雷成壇第四代道長李騰龍；米雕技藝保存者謝源張。

開幕典禮後，由藝師親自於展場內輪番導覽，憶起過去演出子弟戲的場景，周勉親自現場說唱，讓人見識到她寶刀未老的演出實力，眾人聽得如癡如醉。道長李騰龍一時技癢，親自下場擔任鑼鼓點伴奏，與周勉即興演出一段北管戲文，流暢的演出如同排練多時，周勉更一人分飾兩角，展現兩位藝師對北管的熱愛及曲牌的熟悉程度，贏得現場如雷掌聲。

基隆市文化局表示，這次展覽跟以往單純介紹中元祭典故或文物不同，是以「人」的視角做為出發點，介紹這群在熱鬧慶典背後默默付出的傳統藝師，並且將他們與技藝結合的神情與姿態，垂降於寬闊的展場，呈現藝師傳承文化的堅持與驕傲，也創造中元祭傳統民俗文化隨著過去的時空文化記憶與今昔的能量翩然飛舞的意象，要在光影虛實的場域中，顛覆民眾對於傳統文化的全新想像。