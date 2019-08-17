這些貓都吃過牢飯！台東民眾認養很踴躍

2019-08-17 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



法務部台東泰源技能訓練所收容流浪貓，由收容人擔任保育員照顧，大貓生小貓，為讓小貓得到更好的照顧，泰源技訓所今天提供23隻小貓咪，在台東鐵花新聚落讓民眾認養，小貓咪萌樣很受歡迎，一天下來，共有20隻貓找到新主人。

「好可愛」一隻雪白的小貓，溫順地躺在小女孩的懷裡，可愛的模樣，大家爭相撫摸，小貓咪一點都不怕生。

泰源技訓所長蔡景裕表示，技訓所收容人認養流浪貓咪一年多，原本只有兩三隻，後來陸續來其他流浪貓，目前浪貓就有50至60隻，因分散在所內各角落，且捕抓結紮不易，陸續有小貓出生。

蔡景裕說，所方半年前就辦過認養活動，也是20隻小貓被認養，因最近又有小貓出生，今天再辦認養活動，今天下午5點，23隻小貓有20隻被認養。所內收容人三餐都有剩菜剩飯拿來餵貓，不會增加所方負擔，舉辦認養活動是希望小貓咪能得到更好的照顧。