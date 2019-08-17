這些貓都吃過牢飯！台東民眾認養很踴躍
法務部台東泰源技能訓練所收容流浪貓，由收容人擔任保育員照顧，大貓生小貓，為讓小貓得到更好的照顧，泰源技訓所今天提供23隻小貓咪，在台東鐵花新聚落讓民眾認養，小貓咪萌樣很受歡迎，一天下來，共有20隻貓找到新主人。
「好可愛」一隻雪白的小貓，溫順地躺在小女孩的懷裡，可愛的模樣，大家爭相撫摸，小貓咪一點都不怕生。
泰源技訓所長蔡景裕表示，技訓所收容人認養流浪貓咪一年多，原本只有兩三隻，後來陸續來其他流浪貓，目前浪貓就有50至60隻，因分散在所內各角落，且捕抓結紮不易，陸續有小貓出生。
蔡景裕說，所方半年前就辦過認養活動，也是20隻小貓被認養，因最近又有小貓出生，今天再辦認養活動，今天下午5點，23隻小貓有20隻被認養。所內收容人三餐都有剩菜剩飯拿來餵貓，不會增加所方負擔，舉辦認養活動是希望小貓咪能得到更好的照顧。
技訓所輔導科長李進露說，讓收容人養貓，目的在結合生命教育及矯正教育，讓收容人從在養育照護成長過程中，體會生命可貴及尊重關懷生命，小貓都是出生後收容人用奶粉泡奶水後餵養，長大後再送台東動物防疫所協助結紮，兩次認養動都獲民眾好評，都有20隻獲得認養，關山鎮長戴文達上次就認養了3隻。
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