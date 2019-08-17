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宜蘭市暑假7堂課 拍偶像劇捏麵人、交出好作業

2019-08-17 16:21聯合報 記者羅建旺╱即時報導

今年暑假宜蘭市立圖書館推出「夏知研習營」，精彩7堂課，學員收穫滿滿。今天成果展，在宜蘭市立圖書館3樓辦發表會，展出作品，分享學習點滴，展現創意能量。

7堂課中，藝術創作研習營用手作呈現細緻美學，讓美與日常結合，捏麵人趣樂營用捏、揉等技巧，慢慢地、仔細地塑出生動人偶，拍拍偶像劇我是大導演透過團體合作、溝通協調、邏輯思考，共同完成劇本、排練、演出、拍攝及剪輯。

在多媒材繪畫研習營裡，藉由各種媒材畫出、拼貼出可愛地、藝術地、趣味地作品，發揮創意，讓成果獨一無二，「手臉動一下（手機、臉書動一下）」則使用資訊科技，帶著家長及小朋友共同學習，不管是電子書的運用、手機拍照的技巧，還是臉書PO文小撇步等等，讓親子一起學習新知，創造共同話題。

另外，蛋捲娃娃則是實用又好看，科學遊戲將常見生活物件，組合排列帶出科學原理，讓科學融入日常，又充滿趣味。

市長江聰淵指出，市公所致力提供良好的學習環境及多元學程，希望讓研習營成為孩童們成長的場所，並用豐富的課程內容充實漫漫暑假，激發創意、想像力，累積學童們的知識底蘊及文化創新能量、不斷的提升宜蘭市教育品質，培育下一代。

今年暑假，宜蘭市立圖書館推出「夏知研習營」，精彩7堂課，學員收穫滿滿。今天成果展...
今年暑假，宜蘭市立圖書館推出「夏知研習營」，精彩7堂課，學員收穫滿滿。今天成果展，在宜蘭市立圖書館3樓辦發表會。圖／宜蘭市公所提供
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今年暑假，宜蘭市立圖書館推出「夏知研習營」，精彩7堂課，學員收穫滿滿。今天成果展...
今年暑假，宜蘭市立圖書館推出「夏知研習營」，精彩7堂課，學員收穫滿滿。今天成果展，在宜蘭市立圖書館3樓辦發表會，展出作品。圖／宜蘭市公所提供
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