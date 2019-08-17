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監獄外展新生 大哥照顧的浪貓供認養

2019-08-17 16:18中央社 台東縣17日電

台東泰源技能訓練所收容流浪貓，由收容人擔任保育員照顧，藉此學習尊重生命的價值，但由於貓咪數量增多，技訓所今天提供23隻浪貓供民眾認養

「好可愛」，一隻雪白的小貓，溫順地躺在小女孩的懷裡，可愛模樣讓大家爭相撫摸，小貓咪卻一點都不怕生。

這隻小白貓來自台東的法務部矯正署泰源技能訓練所，曾經是流浪貓，後來由技訓所內的收容人照顧，因目前收容照顧的流浪貓已經2、30隻，技訓所今天將其中23隻帶到台東市鐵花新聚落供民眾認養。

泰源技訓所表示，為了推動監所內收容人重拾生命價值，今年初首創「珍惜生命‧關懷監貓」，收留流浪貓進入技訓所陪伴收容人，藉由對流浪貓的收容照顧、保育、陪伴，進而讓收容人學習尊重生命。

泰源技訓所也發布新聞稿指出，貓咪認養活動結合生命品德教育暨家庭支持計畫推動，規劃由收容人擔任保育員協助哺育幼貓，在養育照護成長過程使收容人學習尊重關心生命的價值。

技訓所長蔡景裕表示，收容人把毛小孩當成家庭成員用愛呵護，更能體會家的重要及溫暖，「這些正向的能量使我們相信，生命品德教育是可以再被建造」，改變自我、重拾信心與希望，翻轉未來人生不是夢。

收容人阿瑋向管理人員說，監獄內有可愛貓咪陪伴，這樣的服刑和矯治行為方式很療癒身心靈，也讓自己在與貓咪互動及養育過程中，學會承擔責任及尊重關懷生命。

蔡景裕表示，這些棄養貓咪在泰源技能訓練所收容人用心呵護下，每隻貓咪都非常會撒嬌，雖然照護收容人與貓咪已培養出感情，但還是希望這些貓咪能獲得新生，擁有屬於自己幸福的家，在高牆外的世界展開更好生活。

貓咪認養
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