宜蘭海洋市集今開市2天 總垃圾量少於去年「2小包」

2019-08-17 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣立蘭陽博物館海洋市集今天開市，今天與明天上午10點到下午4點，在頭城鎮烏石港驛站廣場及蘭陽博物館舉行，超過50個團體參與，包含海洋生態、無塑餐飲、環保行動、藝術文創及在地小農等不同主題特色，

其中，響應減塑生活的各種好康優惠，民眾只要帶環保餐具遊市集或憑大眾運輸工具票根，就可免費兌換葉子餐盤一只，希望遊客享受吃喝玩樂的同時，也能正視海洋垃圾問題的嚴重性，從生活減塑做起，共同關心海洋環境並親近海洋，度過感性豐富的愛海市集活動。

館長陳碧琳表示，海洋市集是第2年舉辦，去年因鼓勵觀眾自備餐具，市集結束後盤點，垃圾量只有2小包，今年加碼推出，現場以手機來租借食器享用美食，預估垃圾將會更減量。

他指出，海洋市集連續兩年經環保署指導，除了有來自全國各地海洋保育教育單位參與外，今年攤位較去年增加3分之1，也增加許多觀眾喜愛的體驗互動活動，例如，三鮮快閃小講堂、搶救海洋保衛大作戰、海海游樂趣、港邊音樂會及海洋影展等。

同時，國泰金控今年帶著各子公司，包括國泰世華銀行等支持海洋友善行動，與蘭博共同舉辦「行動吧！一起清淨」淨灘活動，希望減少生態多樣性極高的宜蘭竹安溪口濕地垃圾量。

國泰金控協理廖昶超表示，這次的淨灘鼓勵國泰同仁和供應商夥伴們攜老扶幼共同參與，希望將環境保育觀念深植於合作廠商，以及國泰小樹們(員工子女)，藉由「員工做志工，孩童學環保」的方式，邀大家落實環境與企業永續發展，更讓台灣下一代重視周遭環境的重要性。

陳碧琳指出，此次活動為雙場地辦理，不只在有眾多活動外，新完工的烏石港驛站廣場也有30個市集攤位，戶外步道間並展出國立海洋科技博物館提供的裝置藝術作品，作品是用瓶蓋一個個拼接而成的海洋生物，歡迎民眾拍照打卡。

蘭陽博物館也安排頭城火車站到博物館、烏石港驛站的免費接駁專車，讓民眾能以輕鬆、環保的方式，踴躍參與市集活動，甚至藉由縣內大眾運輸工具，暢遊宜蘭由北到南的海岸風光。

民眾可至服務台索取活動酷卡，完成集章任務，就可以參加摸彩，獎品除有蘭陽博物館的限量紀念品外，還有各參與攤位贊助的驚喜商品、宜蘭縣賞鯨協會提供的賞鯨船票、中華民國衝浪協會提供的衝浪體驗券。