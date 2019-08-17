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美麗景點豆腐岬 將變身宜蘭水上運動基地

2019-08-17 14:35聯合報 記者羅建旺╱即時報導

豆腐岬風景區是宜蘭人氣景點，位在蘇澳鎮南方澳漁港東側，由陸連島與連島沙洲連貫而成，因此又名「沙頸岬」，是全台最大的沙頸地形，弧狀凹槽面向海洋，礁岩狀似豆腐，特殊的景觀，被稱為「豆腐岬」。

「豆腐岬」海洋地理環境優越，是宜蘭游泳與潛水的天堂，將近200種珊瑚，順著黑潮附著在這片獨特的海域，經評估後相當適合發展成為國家帆船運動發展中心，宜蘭縣政府積極向中央爭取前瞻計畫經費，將南方澳豆腐岬風景區興建為全國帆船訓練基地。

縣政府表示，未來可利用帆船運動設施及訓練基地的興建，在優質的環境下培育水上運動選手，發展各項水上活動，包括獨木舟、橡皮艇、浮潛、風帆等，興建水上運動設施也可加強在地社區及學校參與並增加參與水上運動的人口。

宜蘭縣長林姿妙今天視察南方澳豆腐岬帆船訓練基地，希望發展縣內帆船運動訓練基地，讓水上運動迅速扎根茁壯，提升選手訓練的環境及國際競技水準。

而上個月（7月）11日在澎湖縣舉行的「108年臺灣盃全國帆船錦標賽」，宜蘭縣立慈心華德福教育實驗高級中等學校的帆船隊榮獲4面金牌，帆船選手江香卉、吳采謙並因去(107)年所創下的優秀成績，獲頒中華帆協OP委員會Sailor of the year 2018 大奬。

林姿妙在豆腐岬帆船訓練基地表揚，慰勞選手與家人，感謝學校及教練指導。

林姿妙表示，慈心華德福帆船隊在地耕耘十幾年，帆船水上運動從國小四年級就開始訓練，為宜蘭發展帆船水上運動，打好基礎，實現台灣獨特親海親水教育特色，非常感謝學校及教練們的用心。

縣政府表示，108年全國運動會下個月（9月）將在桃園舉行，宜蘭慈心華德福帆船隊在上屆（106年）在宜蘭舉辦的全國運動會中，為宜蘭縣爭取到6面金牌，今年將會在南方澳豆腐岬密集訓練，期盼再創佳績。

108年台灣盃帆船錦標賽，慈心華德福帆船隊得獎則有 11年級楊侑霖 Laser 4.7公開組金牌、 9年級江香卉 OP 女子組金牌、 8年級林遠均 OP 男子組金牌、 8年級吳采謙 OP 男子組銀牌、慈心畢業校友黃修竹 Laser 公開組金牌、慈心畢業校友吳騏宇 Laser 4.7 銅牌。

豆腐岬風景區是宜蘭人氣景點，宜蘭縣政府積極向中央爭取前瞻計畫經費，將興建為水上運...
豆腐岬風景區是宜蘭人氣景點，宜蘭縣政府積極向中央爭取前瞻計畫經費，將興建為水上運動基地，目前是帆船運動集訓場。圖／宜蘭縣政府提供
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宜蘭縣長林姿妙今天視察南方澳豆腐岬帆船訓練基地，慰勞選手與家人，感謝學校及教練指...
宜蘭縣長林姿妙今天視察南方澳豆腐岬帆船訓練基地，慰勞選手與家人，感謝學校及教練指導。圖／宜蘭縣政府提供
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豆腐岬風景區是宜蘭人氣景點，宜蘭縣政府積極向中央爭取前瞻計畫經費，將興建為水上運...
豆腐岬風景區是宜蘭人氣景點，宜蘭縣政府積極向中央爭取前瞻計畫經費，將興建為水上運動基地，目前是帆船運動集訓場。圖／宜蘭縣政府提供
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宜蘭縣長林姿妙今天視察南方澳豆腐岬帆船訓練基地，希望發展縣內帆船運動訓練基地，讓...
宜蘭縣長林姿妙今天視察南方澳豆腐岬帆船訓練基地，希望發展縣內帆船運動訓練基地，讓水上運動迅速扎根茁壯，提升選手訓練的環境及國際競技水準。圖／宜蘭縣政府提供
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林姿妙珊瑚澎湖
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