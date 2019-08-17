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打出人生全壘打 台東盲人棒球賽報名

2019-08-17 12:20中央社 台東17日電

為提供視障朋友嘗試新的休閒活動，台東縣政府將於9月7日在國立台東大學田徑場辦理「第二屆Beepball，我最棒」盲人棒球活動，即日起至30日受理視障朋友與家屬報名參與。

你知道視障朋友也可以盡情揮灑汗水打棒球嗎？依台東縣政府社會處數據，截至今年6月底，台東縣有686名視障者，為改善及提供視障朋友嘗試學習新技巧與休閒活動，縣府邀請高雄雄霸盲人棒球隊舉辦這項盲人棒球活動。

社會處社會福利科表示，盲人棒球是1976年在美國明尼蘇達州被發明的一種運動，為了讓視障者能夠順利打擊，球會發出「Beep、beep、beep」聲音，其英文名稱也是由此而來。

在打盲人棒球時，打擊者因視障程度不同，因此規定一律需配戴眼罩，確保大家在一樣的視力狀況下公平進行比賽，透過球和壘包發出的聲響，來完成打擊與跑壘。

比賽進行時，場外觀眾不可高聲歡呼加油，必須保持沉靜，讓球員聽棒球的聲音判斷球的位置，等得分確定後才可拍手歡呼。

最特別的是，盲棒的壘包只有一、三壘，投手、捕手與打擊者為同一支隊伍，而投手、捕手及觀測員須由明眼人擔任，透過投手與打者的默契讓打者出棒打擊，觀測員則在球擊出後判斷跑壘方向，視障者在聽到壘包聲響後，在對手尚未找到球前觸碰到壘包就算得分。

盲人棒球活動在台灣雖未相當盛行，但在世界盃盲人棒球錦標賽已舉辦了38屆比賽。社會處邀請視障朋友與家屬一同參與9月7日的盲棒活動，透過盲棒運動活化身體活動功能，向社會展現視障者也可以是一群有能力、有自信的勇者。

視障台東視力
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