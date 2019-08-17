礁溪櫻花馬徵選志工 給風衣給保險有早午餐與紀念品

2019-08-17 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



2019礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松開放報名，今年12月7日在宜蘭縣礁溪國小開跑。

櫻花馬以溫泉為主題，成就美好賽事，需要許多人後援，宜蘭縣礁溪鄉公所徵選志工，讓選手之外，熱愛服務，想嘗試以不同的方式參與盛會者可以參加，也更歡迎在地企業、社區、跑團、學校團體報名或認養補給站。

礁溪鄉公所表示，獲選為志工有多項福利，包括志工保險、志工服務時數感謝狀、工作服、志工風衣、早餐、午餐、賽事紀念品（運動毛巾+束口袋）等。

志工工作內容中，會場外有交管組、水站/補給站（另有特色美食準備金），會場內有選手檢錄、會場指引、維持秩序、完賽物資、完賽餐組、成績列印、晶片退費、服務組、志工寄物組、設備組及場地撤收等組別，實際工作與崗位由大會安排。

礁溪鄉公所指出，志工報名時間自即日起至10月8日或額滿截止。

獲錄取的志工名單分批公告，第一波名單下個月（9月）20日公告，並電子郵件寄送通知，10月8號公告並e通知第二波錄取志工名單，或額滿時公告並email通知。

鄉公所請報名者務必留意時間與相關信件，未錄取者不會另外通知，如有報名相關疑問，可加主辦單位Line好友，將有專人一對一私訊回應，http://nav.cx/1CSFd96。

礁溪鄉公所指出，這場2019年第8屆礁溪溫泉馬拉由宜蘭縣礁溪鄉公所、宜蘭縣礁溪鄉民代表會、宜蘭縣立殯葬管理所共同主辦，今年分為「全程馬拉松（42.195公里）」、「半程馬拉松（21.49公里）」及「健跑組（6.35公里）」。

全馬路線能將礁溪風采一網打盡，行經五峰旗、淡江大學蘭陽校區、首次環龍潭湖、小礁溪、觀光工廠大道等，半馬組路線則較為平坦，適合跑者突破佳績，健跑組，路線行經五峰旗折返，能充分感受礁溪的風景秀麗、清新空氣及好山好水。