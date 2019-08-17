廣原小熊長胖1公斤 台東林管處：母熊棄養的可能性不高

2019-08-17 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



去年7月在花蓮南安瀑布步道發現一隻小黑熊和熊媽媽走散，今年7月27日又有一隻未滿1歲小黑熊（暱稱廣原小熊）與母熊走失，誤入台東縣海端廣原村被村民救起，並送交台東林管處安置。相隔1年，接連有兩隻小熊與熊媽媽走失，引人懷疑是否母熊故意棄養？台東林管處表示，沒有科學證據可作如此推論的依據。

台東林管處表示，目前台東廣原小熊8月10日測得體重是4.9公斤，比7月27日獲救時重了1公斤，協力保育的台北市立動物園預定8月28日到台東為廣原小熊進行全身體檢，屆時也會公布廣原小熊的健康狀況，讓關心的民眾知道。

因動物界為讓優良的基因得以延續，有留強汰弱的習性，繼去年7月的南安小熊之後，相隔1年，今年7月27日，又有廣原小熊事件，引人懹疑是否母熊刻意棄養？

台東林管處指出，有不少野生動物在族群數量增加、食物來源不足時，確實有汰弱留強的習性，拋棄年老及瘦弱成員，但7月正是台灣黑熊夏季主要食物青剛櫟、構樹等漿果類植物與菇婆芋等盛產季節，台灣黑熊的食物來源穩定且豐富多元，棄養的可能性不高。