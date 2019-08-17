基隆八堵鐵橋煥然一新 重現天空藍美麗地標

2019-08-17 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市八堵鐵橋橫跨基隆河，鋼梁從日據時代至今，鐵橋老舊，後被颱風吹毀，曾在2005年重建後，歷經十多年的風吹雨打鏽蝕斑駁，有居民戲稱「鐵鏽橋」，影響觀瞻，也擔心有沒安全疑慮。台鐵去年架起施工鋼架全面改善，重新上漆。最近藍色橋身全部完工，火車經過時已煥然一新，重新恢復美麗的地標。

位在八堵的八堵橋，曾在2001年納莉颱風來襲時遭到摧毀，隨後進行重建工程，2005年完工重啟。又挺過十多年的時間，但去年時，很多居民反映，鐵橋多處鏽蝕斑駁，影響觀瞻及恐影響結構安全，地方民代向台鐵反映，台鐵進行除鏽上漆及改善工程。

鐵路局指出，八堵鐵橋跨越基隆河，是鐵路縱貫線基隆至八堵間必經的橋梁，也是基隆河鐵路沿線的特色景觀之一。八堵鐵橋的鋼梁從日據時代至今，鐵橋老舊，台鐵配合基隆河整治工程，依200年洪水頻率辦理改建，提高原橋面1.5公尺高度，八堵火車站沿線軌道亦跟著抬高。

居民說，因基隆多雨，橋身鏽蝕嚴重，看起來很難看，但最近已全部完工了，全部漆成與天空一樣的藍色，映照天空及基隆河，變漂亮了。

台鐵台北工務段表示，橋身的顏色是根據市府研擬的「基隆市景觀自治條例」，與交旅處協調，上漆塗成藍色，融合周邊景觀。工程內容包括，將八堵橋外露面清理、除鏽、塗裝，部分內面也除鏽、塗裝，並將大梁鋼鈑補強、工地接頭續接鈑補強、螺栓抽換等保養工程。