高手在民間 老農民土法煉鋼自培10餘種金針花

2019-08-17 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮玉里鎮赤科山金針花農陳錦竹培育出的新品種金針花，花色呈紅橘色。記者王燕華／攝影 分享 facebook

花蓮縣玉里鎮赤科山花農陳錦竹，種植金針花超過50年，為了改良食用金針花，8年前開始土法煉鋼，嘗試人工授粉，雜交培育出10多種金針花，他篩選出4種抗病、產量高、口感也佳的食用品種，正接受花蓮區農改場輔導作組織培養，計畫申請註冊，取得品種權。

64歲的陳錦竹是嘉義人，民國51年搬到赤科山，隨父親一起種植金針花。他種植食用金針花多年，覺得傳統的高山金針品種入菜後食材容易變黑，口感也受影響，8年前投入研發培育新品種。

高中學歷的他並非農業本科系，只能憑著長年種植金針花的實務經驗，靠土法煉鋼。他說，當時就是看人家作園藝的怎麼種，自己採集不同金針花的品種，人工授粉。為此四處上課吸取新知，雜交出新品種後，再種下不灑藥觀察抗病性、產量，試種後只要發現不耐病、不好吃或不好看，就全部剷掉，要研發一個品種，至少2年。

8年來，陳錦竹無師自通培育出10多個品種，雖以食用為目的，但也無心插柳出幾種漂亮的觀賞用金針花。

他說，目前研發出符合抗病、產量好、口感佳的食用性品種有4種，前面3種命名為「錦竹一、二、三號」，另一種因為四季開花，花色是漂亮的黃色，暫名為「四季黃」，將與花蓮區農改場合作，希望能成功註冊，取得品種權。