高手在民間 老農民土法煉鋼自培10餘種金針花
花蓮縣玉里鎮赤科山花農陳錦竹，種植金針花超過50年，為了改良食用金針花，8年前開始土法煉鋼，嘗試人工授粉，雜交培育出10多種金針花，他篩選出4種抗病、產量高、口感也佳的食用品種，正接受花蓮區農改場輔導作組織培養，計畫申請註冊，取得品種權。
64歲的陳錦竹是嘉義人，民國51年搬到赤科山，隨父親一起種植金針花。他種植食用金針花多年，覺得傳統的高山金針品種入菜後食材容易變黑，口感也受影響，8年前投入研發培育新品種。
高中學歷的他並非農業本科系，只能憑著長年種植金針花的實務經驗，靠土法煉鋼。他說，當時就是看人家作園藝的怎麼種，自己採集不同金針花的品種，人工授粉。為此四處上課吸取新知，雜交出新品種後，再種下不灑藥觀察抗病性、產量，試種後只要發現不耐病、不好吃或不好看，就全部剷掉，要研發一個品種，至少2年。
8年來，陳錦竹無師自通培育出10多個品種，雖以食用為目的，但也無心插柳出幾種漂亮的觀賞用金針花。
他說，目前研發出符合抗病、產量好、口感佳的食用性品種有4種，前面3種命名為「錦竹一、二、三號」，另一種因為四季開花，花色是漂亮的黃色，暫名為「四季黃」，將與花蓮區農改場合作，希望能成功註冊，取得品種權。
至於觀賞用的金針花，他新近研發出花瓣呈紅橘色的新品種，不只花色、花形漂亮，芽點多，一年可開花三次，花期更長。將在自家農場後方約1公頃大的山坡花田栽種，也願意推廣給附近農戶種植，希望未來赤科山金針花季花開滿山時，除了目前金黃花色的高山品種金針花，也有紅橘色花朵錯落其中，景色更豐富有層次。
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