爽爽吹冷氣免費看電影 頭城夏日電影院20日起連映5天

2019-08-17 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣頭城鎮是開蘭第一城，曾有過大千戲院、農漁之家等電影院，但早已拆除，鎮上已無電影院。

不過，鎮公所強化鎮立圖書館2樓多功能會議中心，完成嶄新的智能照明系統，汰換中央空調系統主機，更新管線，兼具成為一座映片品質絕不輸給專業電影院。

今年暑假，頭城鎮公所推出「頭城夏日電影院」，本月（8月）20日起到8月24日止，連續5天的每日下午2點，放映強檔院線好片，免費讓民眾可以爽爽der 吹冷氣、悠哉地看電影。

鎮公所指出，頭城夏日電影院播出影片，播映時間與片名分別是，20日你的名字、21日我的嗝嗝老師、22日聲之形、23日生生、24日馴龍高手3。

同時，為鼓勵參與，鎮公所還推出「集點送好禮」大放送，活動期間，每到圖書館看完1部電影，即可獲得1個集點章，只要集滿3個集點章，就可當場兌換一份小禮物，限量200份，發完為止。

頭城鎮長曹乾舜指出，頭城鎮立圖書館是吸收常識、增長智慧、終身學習充電的好所在，設備完善的多功能會議中心，提供表揚、慶典及大型會議重要地點外，也是「夏日電影院」、「新春電影院」、「頭城好歌聲」等舉辦場所，積極擴大為民服務，增加多元使用。