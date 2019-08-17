花蓮黎明喜樂園建置經費難產 院方不惜賣地

2019-08-17 11:17 中央社 花蓮縣17日電



花蓮黎明教養院計畫斥資新台幣1.7億元，打造專收容18歲以上自閉症的「肯納兒」收容機構黎明喜樂園，工程上月動土，但只募到4000萬，資金難產。院方指出，就算賣地也要完成。

黎明教養院7年前開始為黎明喜樂園募款，預計在壽豐鄉建置2棟地上5層、地下1層的建築，收容18歲以上「肯納兒」，輔導他們邁向自立，預估總經費新台幣1.7億，截至目前只募到4000萬元。

執行長梁桂花接受中央社記者採訪指出，雖然募款時間長達7年，但歷經民國107年的0206花蓮大地震，院內建築受損嚴重，也只能暫緩計畫，為較急迫性的震後重建找經費，礙於喜樂園建照期限，到今年7月，已是展延9個月到最後底線，只能硬著頭皮先動工。

梁桂花表示，為讓計畫有機會執行，將工程經費分為第1期主體建設經費8400萬元，因較為急迫，由院方自籌募款金；第2期8500萬元為設備擴充，則同步向政府申請補助款項。

對於目前經費缺口，梁桂花說，除了持續勸募，院內也有「最壞打算」，就是賣掉園區內約8000多坪用地，初估應該可以補齊工程經費缺口，工期預計25個月，最快110年就能完工啟用。

梁桂花指出，黎明教養院服務在地身心障礙民眾42年，目前收容121名院生，最高年齡66歲，其中肯納專區、中高齡院生床位早已額滿，詢問電話從沒少過。

梁桂花表示，黎明喜樂園2棟建築，提供64名全日住宿的名額，還有8個臨托床位，供照顧家屬喘息，另外還有照顧型農場供院生活動，完工後將是全台首間專屬肯納兒的照護園區。