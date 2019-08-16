親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

延續父母義行 三姊妹捐長照專車

2019-08-16 23:20聯合報 記者游明煌／基隆報導

基隆市江姓三姊妹父親江金祐擔任里長多年，和母親生前都非常照顧里內長者，也曾捐地協助拓寬道路，她們昨捐贈1輛價值180多萬元的長照專車給市府，將對離世父母的思念，轉化照顧更多長者。

江雪白、江月白、江秀玲三姊妹昨捐贈車輛，捐贈儀式在市府舉行，社會處長吳挺鋒致贈感謝狀，長照專車將提供特約單位使用。

基隆市江家三姊妹感念里長父親生前捐地、顧老人，捐造價180萬元長照專車給市府接送...
基隆市江家三姊妹感念里長父親生前捐地、顧老人，捐造價180萬元長照專車給市府接送長者，社會處長吳挺鋒致贈感謝狀。 記者游明煌／攝影
分享

3姊妹有2人定居台北、1人住美國，都已不住基隆，她們父親江金祐曾擔任仁愛區玉田里長多年，任內照顧里民、關懷弱勢不遺餘力，1977年去世，母親江陳寶鳳2012年離世。

三姊妹說，父母親生前的義行深刻烙印在她們心中，她們不忘當年父母親對社會的付出，身為子女希望延續父母的善心。江月白紅著眼眶說，「看到專車可以載老人，就想到父母親生前的種種，很感動。」

基隆市江家三姊妹捐一輛180萬元長照專車給市府接送長輩。 記者游明煌／攝影
基隆市江家三姊妹捐一輛180萬元長照專車給市府接送長輩。 記者游明煌／攝影
分享

江月白表示，一直以來，她們都很思念父母親，當年父親過世後，母親還是繼續服務，對長者尤其照顧，所以決定捐長照專車載送老人，延續父母照顧長者的心願，讓愛持續。

基隆市老年人口5萬9481人，占全市人口16.1%，每年成長率約為5.5%，已進入「高齡社會」；失能人口數有1萬3021人，占總人口3.5%。

吳挺鋒說，全市如今有11輛長照交通專車投入服務，每年服務量成長1倍多，需求越來越高，江家3姊妹的善心對市府的幫助很大。

基隆市江家三姊妹捐一輛180萬元長照專車給市府，多人出席捐贈儀式。 記者游明煌／...
基隆市江家三姊妹捐一輛180萬元長照專車給市府，多人出席捐贈儀式。 記者游明煌／攝影
分享

長照基隆老年人口
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

林右昌年輕照片曝光 網驚：根本韓國歐巴！

2019-08-16 23:54

美食新天地／豐春冰菓;店 古早味甘蔗冰超好吃

2019-08-16 23:11

花蓮中央路4段 19日起重新刨鋪、整平

2019-08-16 23:01

里長父生前捐地、顧老人 三女兒捐長照專車延續父母恩

2019-08-16 15:33

花蓮文化局獲贈珍貴北管繡旗 手繡精細見證民俗演變

2019-08-16 15:16

蘇花改明年通車遊客多 宜蘭促銜接國5並增冬山交流道

2019-08-16 14:42

影／綠島昨山林大火 今仍有零星火勢

2019-08-16 14:25

綠島森林大火燒毀28公頃 黑鷹緊急吊水袋救援

2019-08-16 11:49

宜蘭中元普度 這隻咬鳳梨的大豬公被讚環保有創意

2019-08-16 11:38

馬英九17日與陸戰隊退伍弟兄 上街促銷長濱農產

2019-08-16 11:32

基隆就學貸款學生、家長免奔波 行動戶政所台銀駐點

2019-08-16 10:04

影／綠島山林大火 空勤直升機出動灑水濃煙驚人

2019-08-16 09:27

花蓮金針花期怕錯過暑假 農民盼引進早開花種

2019-08-16 00:21

宜蘭童玩節18日閉幕 抽70萬元汽車

2019-08-15 23:19

花蓮準公幼增至13所 936名學童受惠

2019-08-15 23:14

陳利友妹 登錄排灣刺繡保存者

2019-08-15 23:06

主持中元祭遊行被罵翻 楊月娥嘆：眾人辛勞瞬間化烏有

2019-08-15 21:52

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

快儲水！台中近10萬戶停水46小時惹怨 台水解釋原因

2019-08-16 10:35

高雄辦衛生麻將大賽？潘恒旭：若年貨大街有意願可考慮

2019-08-16 11:25

蘇花改明年通車遊客多 宜蘭促銜接國5並增冬山交流道

2019-08-16 14:42

奪回村長！他輸2票驗票變平手 抽籤逆轉勝成功4連霸

2019-08-16 10:06

「Wecare高雄」申請罷韓遊行 高雄市警局准了

2019-08-16 17:44

高雄有家超狂阿嬤炒飯！一份50元滿到便當盒都裝不下

2019-08-16 14:45

承德汽車商圈遭強拆 柯文哲：市長任內的大汙點

2019-08-16 11:31

桃園永安漁港星繽樂狂歡嘉年華 17日晚間花火派對登場

2019-08-16 09:29

韓國瑜1天批10篇公文 侯友宜：新北市公文量很多

2019-08-16 16:50

綠島森林大火燒毀28公頃 黑鷹緊急吊水袋救援

2019-08-16 11:49

林右昌年輕照片曝光 網驚：根本韓國歐巴！

2019-08-16 23:54

高雄清潔隊招考669人報名破萬 政風潛入補習班聽說明會

2019-08-16 13:31

野狼機車變Gogoro 她討拍照郵差超配合擺姿勢

2019-08-16 19:04

新竹動物園年底開放 蔡總統搶先參觀河馬新家

2019-08-16 14:32

台中5處地下道填平 今年底開工

2019-08-16 12:04

苗124線又傳土石坍塌 雙向交通受阻

2019-08-16 11:20

宜蘭中元普度 這隻咬鳳梨的大豬公被讚環保有創意

2019-08-16 11:38

被指禁清潔隊員值勤穿制服進超商 北市府澄清

2019-08-16 16:04

里長父生前捐地、顧老人 三女兒捐長照專車延續父母恩

2019-08-16 15:33

馬英九17日與陸戰隊退伍弟兄 上街促銷長濱農產

2019-08-16 11:32

清潔隊人員穿制服禁去超商？北市環保局公文遭質疑歧視

2019-08-16 19:25

台南法拍研習營因雨順延 8月20日iPhone起標1元

2019-08-16 10:14

「新北市貢寮國際海洋音樂祭」 超強卡司掀翻搖滾浪潮

2019-08-16 08:16

新北時力及立委參選人 批綠營議員涉貪

2019-08-16 17:00

基隆就學貸款學生、家長免奔波 行動戶政所台銀駐點

2019-08-16 10:04

北市拆承德汽車商圈新違建 業者拉布條抗議

2019-08-16 13:37

延管完工 台南下營西連里19戶終於有自來水

2019-08-16 12:21

視察2千萬消防指揮救災硬體 鄭文燦直抓20公斤破壞剪

2019-08-16 12:27

影／後龍好望角音樂會 8月24、25日登場

2019-08-16 19:48

中壢中元藝術節 打造5米超大型創意神豬

2019-08-16 07:36

台灣變東南亞？極端天氣已兵臨城下 台中農改場出招對抗

2019-08-16 21:26

他種地瓜甜度11.27度等同西瓜 勇奪金山甘藷王第一名

2019-08-16 09:31

20公尺樂高忍者村台茂登場 免費變身忍者闖關拿禮物

2019-08-16 15:21

台中市首輛迪士尼彩繪公車 週末快閃現身

2019-08-16 13:40

竹科工安環保月 兒童劇黃金海底城8月23日開放索票

2019-08-16 09:40

新北勞工局出新招 玩遊戲抽氣炸鍋了解政策

2019-08-16 11:42

搶台南「文旦王」下營農會祭重金獎勵柚農

2019-08-16 19:47

影／綠島山林大火 空勤直升機出動灑水濃煙驚人

2019-08-16 09:27

金門中秋博狀元餅起跑 連「阿兜仔」也瘋狂

2019-08-16 11:17

兩粒裝精裝版下營「A贏」文旦試水溫 只送不賣

2019-08-16 22:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top