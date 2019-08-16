延續父母義行 三姊妹捐長照專車

2019-08-16 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆報導



江雪白、江月白、江秀玲三姊妹昨捐贈車輛，捐贈儀式在市府舉行，社會處長吳挺鋒致贈感謝狀，長照專車將提供特約單位使用。 基隆市江家三姊妹感念里長父親生前捐地、顧老人，捐造價180萬元長照專車給市府接送長者，社會處長吳挺鋒致贈感謝狀。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

3姊妹有2人定居台北、1人住美國，都已不住基隆，她們父親江金祐曾擔任仁愛區玉田里長多年，任內照顧里民、關懷弱勢不遺餘力，1977年去世，母親江陳寶鳳2012年離世。

三姊妹說，父母親生前的義行深刻烙印在她們心中，她們不忘當年父母親對社會的付出，身為子女希望延續父母的善心。江月白紅著眼眶說，「看到專車可以載老人，就想到父母親生前的種種，很感動。」 基隆市江家三姊妹捐一輛180萬元長照專車給市府接送長輩。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

江月白表示，一直以來，她們都很思念父母親，當年父親過世後，母親還是繼續服務，對長者尤其照顧，所以決定捐長照專車載送老人，延續父母照顧長者的心願，讓愛持續。

基隆市老年人口5萬9481人，占全市人口16.1%，每年成長率約為5.5%，已進入「高齡社會」；失能人口數有1萬3021人，占總人口3.5%。