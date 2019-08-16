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女企業家贈台東馬偕洗腎專車 感謝親人被救回

2019-08-16 18:42中央社 台東縣16日電

女企業家王美娜因親人到台東旅遊時發生心肌梗塞，幸經台東馬偕醫院團隊合作將親人從鬼門關前搶回來，王美娜特別贈送馬偕醫院洗腎接專車，表達感謝。

台東馬偕醫院今天指出，王美娜是親自到台東將洗腎專車送給台東馬偕醫院，希望能造福更多病患。

王美娜致詞時表示，去年底，一名旅居國外的親人返台進行環島旅遊，來到台東時發生嚴重心肌梗塞，在緊急情況下被送到台東馬偕救治。由於親人有多重慢性疾病，不適合執行心導管手術，醫院也發出病危通知。

她表示，經台東馬偕醫療團隊通力合作完成繞道手術，並悉心照護。經過月餘，當這名親人恢復健康站在她面前時，令她非常驚訝，並肯定台東馬偕醫院院長王功亮所帶領團隊在急重症醫療發展所作的努力。

王美娜說，後來聽聞台東馬偕舊的腎友專車經常故障，需要外借巴士提供腎友接送使用，於是向王功亮表達希望有機會能為台東付出心力，今日終於美夢成真。

王功亮表示，醫院自民國92年開始提供洗腎專車免費接送服務，起初不惜成本以外包方式與民間交通公司合作，直至102年5月獲愛心人士捐贈腎友中巴，改由醫院親自為腎友提供交通服務。

他說，原腎友專車接送的腎友遍及花東縱谷、東海岸及南迴線，往北最遠至池上、成功，往南最遠至金峰；除週日及颱風天，全年無休，每天往返4趟，平均每天里程100公里，約台東巿至花蓮瑞穗，或是基隆到新竹的距離。

台東馬偕醫院指出，原腎友專車雖僅使用6年，但高耗損的使用已不堪負荷，為了每天搭乘的腎友安全，亟需更換新車輛加入服務。非常感謝王美娜的愛心，捐贈新的腎友專車，讓接送腎友不中斷。

台東馬偕醫院洗腎
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