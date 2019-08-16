親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

扛不住北京施壓？國泰航空行政總裁何杲辭職

中國式和諧的秘密：徐皓峰反武俠電影《師父》

推廣無塑 50團體17日齊聚蘭博辦市集

2019-08-16 17:30中央社 宜蘭縣16日電

為推廣無塑與垃圾減量，蘭陽博物館將在17日、18日舉辦「食在好鮮－烏石港海洋市集」，邀請50個攤位或團體參與，有美食、有親子DIY活動，歡迎民眾自備餐具參加。

暑假漸入尾聲，到宜蘭除了童玩節戲水之外，17日與18日在蘭陽博物館也推出充滿海味的「食在好鮮－烏石港海洋市集」活動。

蘭陽博物館館長陳碧琳今天表示，這項以推廣無塑與垃圾減量為訴求的市集，屆時將邀請50個攤位或團體參加，內容包含海洋生態、無塑餐飲、環保行動、藝術文創、戶外音樂會、議題講座、DIY親子活動等不同主題特色，民眾只要帶環保餐具遊市集或憑大眾運輸工具票根，就可免費兌換葉子餐盤，希望遊客享受吃喝玩樂的同時，能正視海洋垃圾問題嚴重性，從生活減塑做起，共同關心海洋環境。

陳碧琳說，兩天活動期間館方安排頭城火車站到博物館的免費接駁專車，相關時刻表可在蘭陽博物館官網查詢。

宜蘭岳明國小學童去年在淨灘時，撿到日本女大學生椿原世梨奈3年前在石垣島遺失的相機，椿原世梨奈後來親自來台領回，結下台日奇緣。

校方表示，這群學童在今年春夏時，將這段奇緣改編成布袋戲劇碼，前往國內沿海學校與日本公演，並以實際行動在當地淨灘，提倡海洋環保意識，校方派員全程以影片紀錄，最後剪輯成85分鐘的「神奇海漂相機」紀錄片。

「神奇海漂相機」紀錄片將在18日上午10時30分於蘭陽博物館首映，免費欣賞；當天下午2時30分，這齣布袋戲將在館內最後一次演出。

博物館親子餐具
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

里長父生前捐地、顧老人 三女兒捐長照專車延續父母恩

2019-08-16 15:33

花蓮文化局獲贈珍貴北管繡旗 手繡精細見證民俗演變

2019-08-16 15:16

綠島森林大火燒毀28公頃 黑鷹緊急吊水袋救援

2019-08-16 11:49

宜蘭中元普度 這隻咬鳳梨的大豬公被讚環保有創意

2019-08-16 11:38

馬英九17日與陸戰隊退伍弟兄 上街促銷長濱農產

2019-08-16 11:32

基隆就學貸款學生、家長免奔波 行動戶政所台銀駐點

2019-08-16 10:04

影／綠島山林大火 空勤直升機出動灑水濃煙驚人

2019-08-16 09:27

花蓮金針花期怕錯過暑假 農民盼引進早開花種

2019-08-16 00:21

宜蘭童玩節18日閉幕 抽70萬元汽車

2019-08-15 23:19

花蓮準公幼增至13所 936名學童受惠

2019-08-15 23:14

陳利友妹 登錄排灣刺繡保存者

2019-08-15 23:06

主持中元祭遊行被罵翻 楊月娥嘆：眾人辛勞瞬間化烏有

2019-08-15 21:52

夜遊基隆和平島主題瑜珈 本周起連續4周末開放

2019-08-15 19:43

70年傳奇噴明星花露水香噴噴 遊行香水車基隆人好懷念

2019-08-15 17:10

熱氣球光雕音樂會追加場 台東縣立體育場明晚火熱登場

2019-08-15 15:51

「請別忘了我」認識了解失智症 免費課程超夯快報名

2019-08-15 12:36

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

花蓮13所準公共幼兒園簽約 家長月繳學費最高4500元

2019-08-15 17:49

花蓮金針花即將盛開 農糧署、農改場邀民眾上山賞花

2019-08-15 15:14
看更多

熱門文章

主持中元祭遊行被罵翻 楊月娥嘆：眾人辛勞瞬間化烏有

2019-08-15 21:52

恆春搶孤德和福興宮奪冠 24歲攻旗手尤信予5分鐘就登頂

2019-08-15 23:46

高雄辦衛生麻將大賽？潘恒旭：若年貨大街有意願可考慮

2019-08-16 11:25

中元離中秋還一個月 不二坊蛋黃酥已大排長龍

2019-08-15 22:41

快儲水！台中近10萬戶停水46小時惹怨 台水解釋原因

2019-08-16 10:35

影／14歲國中生跑步暈倒OHCA 緊急CPR加AED救命

2019-08-15 22:12

奪回村長！他輸2票驗票變平手 抽籤逆轉勝成功4連霸

2019-08-16 10:06

桃園鐵路地下化經費難喬 陳學聖譏市長作滿隧道沒出口

2019-08-15 18:09

法院判給亞斯伯格症女童停車證 社會局：請專業再認定

2019-08-15 20:05

承德汽車商圈遭強拆 柯文哲：市長任內的大汙點

2019-08-16 11:31

夜遊基隆和平島主題瑜珈 本周起連續4周末開放

2019-08-15 19:43

高雄有家超狂阿嬤炒飯！一份50元滿到便當盒都裝不下

2019-08-16 14:45

蘇花改明年通車遊客多 宜蘭促銜接國5並增冬山交流道

2019-08-16 14:42

綠島森林大火燒毀28公頃 黑鷹緊急吊水袋救援

2019-08-16 11:49

王惠美逛超市 中元普度泡麵買最多

2019-08-15 18:01

桃園永安漁港星繽樂狂歡嘉年華 17日晚間花火派對登場

2019-08-16 09:29

老戲院岌岌可危 南藝大用吊車搶救百公斤電姬館放映機

2019-08-15 19:28

承德汽車商圈違建 北市府今強拆6處

2019-08-15 23:28

嘉市爭取前瞻計畫經費14億 要增設1100格的停車位

2019-08-15 18:47

高雄清潔隊招考669人報名破萬 政風潛入補習班聽說明會

2019-08-16 13:31

韓國瑜1天批10篇公文 侯友宜：新北市公文量很多

2019-08-16 16:50

桃園公園第一處！風禾公園遊憩區禁用空拍機

2019-08-15 18:05

北港普度水果山 民眾瘋狂搶成一團就為吃平安

2019-08-15 19:25

苗124線又傳土石坍塌 雙向交通受阻

2019-08-16 11:20

宜蘭中元普度 這隻咬鳳梨的大豬公被讚環保有創意

2019-08-16 11:38

青春山海線淡水到三貂角 新北串玩145公里

2019-08-16 00:07

台南法拍研習營因雨順延 8月20日iPhone起標1元

2019-08-16 10:14

基隆就學貸款學生、家長免奔波 行動戶政所台銀駐點

2019-08-16 10:04

里長父生前捐地、顧老人 三女兒捐長照專車延續父母恩

2019-08-16 15:33

「新北市貢寮國際海洋音樂祭」 超強卡司掀翻搖滾浪潮

2019-08-16 08:16

被指禁清潔隊員值勤穿制服進超商 北市府澄清

2019-08-16 16:04

台中5處地下道填平 今年底開工

2019-08-16 12:04

北市拆承德汽車商圈新違建 業者拉布條抗議

2019-08-16 13:37

視察2千萬消防指揮救災硬體 鄭文燦直抓20公斤破壞剪

2019-08-16 12:27

車位難求 嘉市要建4座停車場

2019-08-15 23:22

延管完工 台南下營西連里19戶終於有自來水

2019-08-16 12:21

馬英九17日與陸戰隊退伍弟兄 上街促銷長濱農產

2019-08-16 11:32

新竹動物園年底開放 蔡總統搶先參觀河馬新家

2019-08-16 14:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top