里長父生前捐地、顧老人 三女兒捐長照專車延續父母恩
基隆市江姓三姊妹為感念擔任里長多年的父親，生前非常照顧里內的老人家，也曾捐地協助拓寬道路，父過世後，母親也持續照顧里民。三個女兒今天捐贈一輛價值180多萬元的長照專車，是基隆市首次有個人捐贈長照專車。二姊江月白紅了眼眶，「看到專車可以載老人，想到父母親生前的畫面，歷歷在目」。
江雪白、江月白、江秀玲三姐妹，大姊與小妹定居台北，二姊定居美國，雖然目前都已不住在基隆，但因她們的父親江金祐曾擔任仁愛區玉田里里長多年，任內照顧里民、關懷弱勢不遺餘力，在民國66年去世，母親江陳寶鳳則在民國101年離世。
三姐妹說，父母親生前的義行深刻烙印在她們心中，她們不忘當年父母親對社會的付出及對里民的關愛，想到父母親的善心，做為子女的希望延續下去，決定捐車延續父母的恩情。江月白說，一直以來，大家都很思念父母親，很久以前就想捐，但一直到現在才找到機會，父親過世後，媽媽還是繼續服務，特別照顧里內老人，因此想到捐長照專車來載送老人。
捐贈儀式今天下午在市府舉行，由社會處長吳挺鋒主持，頒發感謝狀。 9人座無障礙福祉車將提供長期照顧交通接送特約單位使用，基隆市恩惠全人關懷協會理事長徐菊英及牧師張嘉鶴等都到場。
比較基隆市長期照顧交通接送服務上半年的使用人數，由107年的443人成長到108年的939人，成長率112%；服務趟次亦從2546趟成長至4892趟，成長率92.14%。目前基隆市長照交通接送服務特約單位有「世豪小客車租賃有限公司」及「基隆市恩惠全人關懷協會」等二間，服務區域為基隆市全區，加入此捐贈車後，將共計有11輛長期照顧交通接送專車投入服務。
吳挺鋒，截至108年6月底止，基隆市人口數為36萬9475人，其中，老人人口5萬9481人，占全市人口16.1%，每年成長率約為5.5%，依據長照司推估，基隆的失能人口數約為1萬3021人，占總人口3.5%。已進入「高齡社會」。
他指出，因此，為落實「長期照顧2.0」政策，將失能長者服務舳線向前延伸，從預防延緩失能階段著手，基隆市政府除積極推動各項老人福利服務，如減免老人健保自付額負擔、無限次搭乘市公車之敬老卡、老人假牙等補助，布建多處社區關懷據點及獨居老人關懷問安等多面向的老人福利服務外，針對長照ABC單位的布建，更是不遺餘力。
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