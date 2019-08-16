里長父生前捐地、顧老人 三女兒捐長照專車延續父母恩

2019-08-16 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市江姓三姊妹為感念擔任里長多年的父親，生前非常照顧里內的老人家，也曾捐地協助拓寬道路，父過世後，母親也持續照顧里民。三個女兒今天捐贈一輛價值180多萬元的長照專車，是基隆市首次有個人捐贈長照專車。二姊江月白紅了眼眶，「看到專車可以載老人，想到父母親生前的畫面，歷歷在目」。

江雪白、江月白、江秀玲三姐妹，大姊與小妹定居台北，二姊定居美國，雖然目前都已不住在基隆，但因她們的父親江金祐曾擔任仁愛區玉田里里長多年，任內照顧里民、關懷弱勢不遺餘力，在民國66年去世，母親江陳寶鳳則在民國101年離世。

三姐妹說，父母親生前的義行深刻烙印在她們心中，她們不忘當年父母親對社會的付出及對里民的關愛，想到父母親的善心，做為子女的希望延續下去，決定捐車延續父母的恩情。江月白說，一直以來，大家都很思念父母親，很久以前就想捐，但一直到現在才找到機會，父親過世後，媽媽還是繼續服務，特別照顧里內老人，因此想到捐長照專車來載送老人。

捐贈儀式今天下午在市府舉行，由社會處長吳挺鋒主持，頒發感謝狀。 9人座無障礙福祉車將提供長期照顧交通接送特約單位使用，基隆市恩惠全人關懷協會理事長徐菊英及牧師張嘉鶴等都到場。

比較基隆市長期照顧交通接送服務上半年的使用人數，由107年的443人成長到108年的939人，成長率112%；服務趟次亦從2546趟成長至4892趟，成長率92.14%。目前基隆市長照交通接送服務特約單位有「世豪小客車租賃有限公司」及「基隆市恩惠全人關懷協會」等二間，服務區域為基隆市全區，加入此捐贈車後，將共計有11輛長期照顧交通接送專車投入服務。

吳挺鋒，截至108年6月底止，基隆市人口數為36萬9475人，其中，老人人口5萬9481人，占全市人口16.1%，每年成長率約為5.5%，依據長照司推估，基隆的失能人口數約為1萬3021人，占總人口3.5%。已進入「高齡社會」。