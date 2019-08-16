親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

川普的領土擴張夢：美國要買格陵蘭當第51州？

里長父生前捐地、顧老人 三女兒捐長照專車延續父母恩

2019-08-16 15:33聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市江姓三姊妹為感念擔任里長多年的父親，生前非常照顧里內的老人家，也曾捐地協助拓寬道路，父過世後，母親也持續照顧里民。三個女兒今天捐贈一輛價值180多萬元的長照專車，是基隆市首次有個人捐贈長照專車。二姊江月白紅了眼眶，「看到專車可以載老人，想到父母親生前的畫面，歷歷在目」。

江雪白、江月白、江秀玲三姐妹，大姊與小妹定居台北，二姊定居美國，雖然目前都已不住在基隆，但因她們的父親江金祐曾擔任仁愛區玉田里里長多年，任內照顧里民、關懷弱勢不遺餘力，在民國66年去世，母親江陳寶鳳則在民國101年離世。

三姐妹說，父母親生前的義行深刻烙印在她們心中，她們不忘當年父母親對社會的付出及對里民的關愛，想到父母親的善心，做為子女的希望延續下去，決定捐車延續父母的恩情。江月白說，一直以來，大家都很思念父母親，很久以前就想捐，但一直到現在才找到機會，父親過世後，媽媽還是繼續服務，特別照顧里內老人，因此想到捐長照專車來載送老人。

捐贈儀式今天下午在市府舉行，由社會處長吳挺鋒主持，頒發感謝狀。 9人座無障礙福祉車將提供長期照顧交通接送特約單位使用，基隆市恩惠全人關懷協會理事長徐菊英及牧師張嘉鶴等都到場。

比較基隆市長期照顧交通接送服務上半年的使用人數，由107年的443人成長到108年的939人，成長率112%；服務趟次亦從2546趟成長至4892趟，成長率92.14%。目前基隆市長照交通接送服務特約單位有「世豪小客車租賃有限公司」及「基隆市恩惠全人關懷協會」等二間，服務區域為基隆市全區，加入此捐贈車後，將共計有11輛長期照顧交通接送專車投入服務。

吳挺鋒，截至108年6月底止，基隆市人口數為36萬9475人，其中，老人人口5萬9481人，占全市人口16.1%，每年成長率約為5.5%，依據長照司推估，基隆的失能人口數約為1萬3021人，占總人口3.5%。已進入「高齡社會」。

他指出，因此，為落實「長期照顧2.0」政策，將失能長者服務舳線向前延伸，從預防延緩失能階段著手，基隆市政府除積極推動各項老人福利服務，如減免老人健保自付額負擔、無限次搭乘市公車之敬老卡、老人假牙等補助，布建多處社區關懷據點及獨居老人關懷問安等多面向的老人福利服務外，針對長照ABC單位的布建，更是不遺餘力。

基隆市江姓三姊妹今天捐贈一輛價值180多萬元的長照專車給市府。記者游明煌／攝影
基隆市江姓三姊妹今天捐贈一輛價值180多萬元的長照專車給市府。記者游明煌／攝影
分享
基隆市江姓三姊妹今天捐贈一輛價值180多萬元的長照專車給市府。記者游明煌／攝影
基隆市江姓三姊妹今天捐贈一輛價值180多萬元的長照專車給市府。記者游明煌／攝影
分享
基隆市江姓三姊妹今天捐贈一輛價值180多萬元的長照專車給市府。記者游明煌／攝影
基隆市江姓三姊妹今天捐贈一輛價值180多萬元的長照專車給市府。記者游明煌／攝影
分享
基隆市江姓三姊妹今天捐贈一輛價值180多萬元的長照專車給市府。記者游明煌／攝影
基隆市江姓三姊妹今天捐贈一輛價值180多萬元的長照專車給市府。記者游明煌／攝影
分享

基隆長照獨居老人

相關新聞

蘇花改明年通車遊客多 宜蘭促銜接國5並增冬山交流道

2019-08-16 14:42

綠島森林大火燒毀28公頃 黑鷹緊急吊水袋救援

2019-08-16 11:49

花蓮文化局獲贈珍貴北管繡旗 手繡精細見證民俗演變

2019-08-16 15:16

宜蘭中元普度 這隻咬鳳梨的大豬公被讚環保有創意

2019-08-16 11:38

馬英九17日與陸戰隊退伍弟兄 上街促銷長濱農產

2019-08-16 11:32

基隆就學貸款學生、家長免奔波 行動戶政所台銀駐點

2019-08-16 10:04

影／綠島山林大火 空勤直升機出動灑水濃煙驚人

2019-08-16 09:27

花蓮金針花期怕錯過暑假 農民盼引進早開花種

2019-08-16 00:21

宜蘭童玩節18日閉幕 抽70萬元汽車

2019-08-15 23:19

花蓮準公幼增至13所 936名學童受惠

2019-08-15 23:14

陳利友妹 登錄排灣刺繡保存者

2019-08-15 23:06

主持中元祭遊行被罵翻 楊月娥嘆：眾人辛勞瞬間化烏有

2019-08-15 21:52

夜遊基隆和平島主題瑜珈 本周起連續4周末開放

2019-08-15 19:43

70年傳奇噴明星花露水香噴噴 遊行香水車基隆人好懷念

2019-08-15 17:10

熱氣球光雕音樂會追加場 台東縣立體育場明晚火熱登場

2019-08-15 15:51

「請別忘了我」認識了解失智症 免費課程超夯快報名

2019-08-15 12:36

基隆水燈頭電線走火燒光 道長：一樣燒旺

2019-08-15 11:40

童玩節快閉幕 來看夜間水舞 最後一夜抽70萬元汽車

2019-08-15 11:32

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

花蓮13所準公共幼兒園簽約 家長月繳學費最高4500元

2019-08-15 17:49

花蓮金針花即將盛開 農糧署、農改場邀民眾上山賞花

2019-08-15 15:14
看更多

熱門文章

主持中元祭遊行被罵翻 楊月娥嘆：眾人辛勞瞬間化烏有

2019-08-15 21:52

嘉市漁市場普度法會 海濤語出驚人「放生蟒蛇」　　

2019-08-15 16:31

恆春搶孤德和福興宮奪冠 24歲攻旗手尤信予5分鐘就登頂

2019-08-15 23:46

高雄辦衛生麻將大賽？潘恒旭：若年貨大街有意願可考慮

2019-08-16 11:25

中元離中秋還一個月 不二坊蛋黃酥已大排長龍

2019-08-15 22:41

粉絲虧她老？高嘉瑜被拱「選不了立委選總統」

2019-08-15 17:28

快儲水！台中近10萬戶停水46小時惹怨 台水解釋原因

2019-08-16 10:35

影／14歲國中生跑步暈倒OHCA 緊急CPR加AED救命

2019-08-15 22:12

誰來挑戰沈智慧？台中5選區綠營人選難產

2019-08-15 17:22

奪回村長！他輸2票驗票變平手 抽籤逆轉勝成功4連霸

2019-08-16 10:06

桃園鐵路地下化經費難喬 陳學聖譏市長作滿隧道沒出口

2019-08-15 18:09

法院判給亞斯伯格症女童停車證 社會局：請專業再認定

2019-08-15 20:05

夜遊基隆和平島主題瑜珈 本周起連續4周末開放

2019-08-15 19:43

利奇馬颱風石門水庫進帳1.2億噸 進水調放排砂率達25%

2019-08-15 17:50

承德汽車商圈遭強拆 柯文哲：市長任內的大汙點

2019-08-16 11:31

70年傳奇噴明星花露水香噴噴 遊行香水車基隆人好懷念

2019-08-15 17:10

影／普度超澎湃！100餘頭全豬、1000餘桌供品

2019-08-15 17:22

綠島森林大火燒毀28公頃 黑鷹緊急吊水袋救援

2019-08-16 11:49

王惠美逛超市 中元普度泡麵買最多

2019-08-15 18:01

名嘴爆公文都李四川批 李回嗆：能不能批還要她教嗎？

2019-08-15 17:14

桃園永安漁港星繽樂狂歡嘉年華 17日晚間花火派對登場

2019-08-16 09:29

老戲院岌岌可危 南藝大用吊車搶救百公斤電姬館放映機

2019-08-15 19:28

承德汽車商圈違建 北市府今強拆6處

2019-08-15 23:28

蘇花改明年通車遊客多 宜蘭促銜接國5並增冬山交流道

2019-08-16 14:42

嘉市爭取前瞻計畫經費14億 要增設1100格的停車位

2019-08-15 18:47

桃園公園第一處！風禾公園遊憩區禁用空拍機

2019-08-15 18:05

桃園鐵路地下化破千億元 鄭文燦爭取分攤比例比照高雄

2019-08-15 17:15

北港普度水果山 民眾瘋狂搶成一團就為吃平安

2019-08-15 19:25

高雄清潔隊招考669人報名破萬 政風潛入補習班聽說明會

2019-08-16 13:31

苗124線又傳土石坍塌 雙向交通受阻

2019-08-16 11:20

高雄有家超狂阿嬤炒飯！一份50元滿到便當盒都裝不下

2019-08-16 14:45

宜蘭中元普度 這隻咬鳳梨的大豬公被讚環保有創意

2019-08-16 11:38

青春山海線淡水到三貂角 新北串玩145公里

2019-08-16 00:07

基隆就學貸款學生、家長免奔波 行動戶政所台銀駐點

2019-08-16 10:04

台南法拍研習營因雨順延 8月20日iPhone起標1元

2019-08-16 10:14

視察2千萬消防指揮救災硬體 鄭文燦直抓20公斤破壞剪

2019-08-16 12:27

北市拆承德汽車商圈新違建 業者拉布條抗議

2019-08-16 13:37

車位難求 嘉市要建4座停車場

2019-08-15 23:22

「新北市貢寮國際海洋音樂祭」 超強卡司掀翻搖滾浪潮

2019-08-16 08:16

延管完工 台南下營西連里19戶終於有自來水

2019-08-16 12:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top