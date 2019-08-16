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花蓮文化局獲贈珍貴北管繡旗 手繡精細見證民俗演變

2019-08-16 15:16聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣文化局獲花蓮市公所捐贈，將接手30多幅來自「花蓮福蘭社」北管班的繡旗，預計8月29日辦理捐贈儀式。文化局表示，福蘭社從日據時期就相當活躍，是花蓮知名北管班之一，這批繡旗都是手繡而成，不僅是珍貴工藝品，也是見證花蓮民俗文化發展的重要文物，將修復後申請列入縣籍古物。

這批繡旗包括彩牌、三角旗、大獅旗、繡綵、壓帆及布旛等，從旗面精繡字樣，可辨出來自花蓮福蘭社。其中一面繡有「永樂町」字樣，估計在日據時期製作，至今可能近百年歷史，也有些繡旗留存台北大稻埕、台南等知名繡莊的落款。

文化局文化資產科表示，這批繡旗採手工雙面繡，繡的圖樣都是麒麟、獅子、老虎等神獸，最大的壓帆長340公分，旗面使用金蔥線等手繡，繡工精細，每幅都是珍貴的工藝品。像是長200公分、寬120公分的繡綵，以現今價值估算，一面可能高達16萬元。

文資科指出，繡旗是北管子弟班出班迎神賽會、婚喪喜慶時使用，北管班有分派別，早年各班出班時相互比拚，一開始是「武鬥」，後來「文鬥」，比的就是排場和技藝，繡旗也是北管班互比的工具之一，精緻的繡旗要價不斐，常有廟宇、信徒或地方仕紳集資捐贈。

這批珍貴繡旗長年保存在延平王廟，2年前由地方文史工者黃啟瑞搶救發現，主委李建興與廟方人員討論後，大方捐給花蓮市公所，市公所曾策畫「消失中的奇萊平原古聚落展」展出。

不過，去年0206大地震震壞市公所存放繡旗的場館，市公所決定捐給文化局。市長魏嘉賢說，延平王廟是漢人在花蓮開墾的重要基地，這批文物見證花蓮歷史，捐給文化局後，可獲得更好修復及保存，也希望藉由文化局的專業，發掘更多繡旗背後的歷史。

文化局文資科長黃用斌說，花蓮北管派共有花蓮聚樂社、花蓮暨集堂、花蓮福蘭社和花蓮社。其中花蓮福蘭社是宜蘭羅東福蘭社的子社，從日據時期就活躍，一直到民國60多年解散，可惜留存史料不多。這批繡旗很珍貴，已列冊追蹤，將另起調查研究案，修復後再申請列為縣籍古物。

黃用斌說，這批旗幟因頗具歷史，部分有蟲蛀等損害，已申請緊急搶救計畫，將送往台南應用科技大學讚專家學者修復，送修前會於8月29日辦理捐贈儀式，當天精選幾幅在文化局美術館展出，歡迎民眾前往參觀。

花蓮文化局最近獲花蓮市公所捐贈一批珍貴的北管手工繡旗。記者王燕華／攝影
花蓮文化局最近獲花蓮市公所捐贈一批珍貴的北管手工繡旗。記者王燕華／攝影
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花蓮文化局最近獲花蓮市公所捐贈一批珍貴的北管手工繡旗。記者王燕華／攝影
花蓮文化局最近獲花蓮市公所捐贈一批珍貴的北管手工繡旗。記者王燕華／攝影
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花蓮文化局獲花蓮市公所捐贈的北管手工繡旗，旗面繡有精細的神獸圖樣。記者王燕華／攝...
花蓮文化局獲花蓮市公所捐贈的北管手工繡旗，旗面繡有精細的神獸圖樣。記者王燕華／攝影
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花蓮文化局最近獲花蓮市公所捐贈一批珍貴的北管手工繡旗。記者王燕華／攝影
花蓮文化局最近獲花蓮市公所捐贈一批珍貴的北管手工繡旗。記者王燕華／攝影
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文化局修復日據時期

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